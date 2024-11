Het biedt vrijheid, flexibiliteit en gemak, maar toch denkt een gemiddelde reisadviseur eerder aan een autorondreis met verschillende hotels dan een reis per camper. “Terwijl het zo ontzettend leuk en heel gemakkelijk is”, zegt Paul Backer (mede-eigenaar Fly to the West/Tioga Tours). Om dat te bewijzen en daar verandering in te brengen, organiseerde hij samen met KLM een studiereis dwars door West-Amerika.

Om de camperkennis van de tien deelnemers te peilen en elkaar te leren kennen, hielden Selma Makkelie (Key Accountmanager KLM) en Paul voorafgaand aan de reis een bijeenkomst op het op Amerika geïnspireerde kantoor van Fly to the West/Tioga Tours in Zwolle. De één had wel wat camperervaring, terwijl de ander nog niet eerder een camper van binnen had gezien. Een ding hebben de deelnemende dames allemaal gemeen: ze hebben er ontiegelijk veel zin in. Paul: “Het is heel erg jammer dat veel reisagenten wegblijven van een camperreis, vaak omdat ze het product niet of nauwelijks kennen en het daardoor moeilijk vinden om te verkopen. Maar niets is minder waard, het is zo’n fijn en goed verkoopbaar product. Wij verkopen reizen zowel direct als via de retail, en zien een groot verschil in aantallen als het gaat om camperreizen. De retail blijft hierin flink achter, omdat er vaak geen kennis over camperreizen in huis is. Ik weet zeker dat de deelnemers gaan inzien hoe gemakkelijk en vooral leuk een camperreis is.”



KLM

Selma: “KLM vliegt deze winter drie keer per week, rechtstreeks vanaf Schiphol naar Las Vegas, op de dinsdag, donderdag en zaterdag. Hierdoor is deze bestemming niet alleen heel leuk om te bezoeken, maar ook de perfecte uitvalsbasis is voor het starten en eindigen van een camperreis door het westen van Amerika.”



Alles bij de hand

Mirian Gerritsen (Mundisol Travel) laat weten dat zij zich kan vinden in de woorden van Paul. Ze verkoopt regelmatig rondreizen per huurauto, maar niet zo snel een camperrondreis. “Ik heb wel eens met een camper door Canada gereisd, maar dat is een tijd geleden. Deze rondreis was voor mij de uitgelezen kans om zelf te ervaren hoe het is om te reizen per camper, zodat ik klanten beter kan adviseren.” Mirian deelde de camper met Margot Kappel (Fly to the West), en na een goede vlucht van ongeveer tien uur en een overnachting in een hotel in Las Vegas, reden de dames naar Cruise Amerika om daar hun ‘mobile home’ op te halen. “Er was voor ons een ‘early bird’ afgesloten, zodat we ’s ochtends vroeg de camper konden ophalen. Dat is heel fijn, omdat we door negen uur tijdsverschil vroeg wakker waren, maar ook omdat we de camper nu later mochten inleveren.” Na de instructievideo en de administratieve zaken vertrokken ze. “Natuurlijk is het in het begin even spannend om te rijden in een camper, maar na een kwartiertje is het alsof ik nooit anders had gedaan. Mijn campermaatje Margot wees mij heel goed de weg, en dat deed ik op mijn beurt ook als zij aan het stuur zat.” Niet alleen het rijden op de Amerikaanse wegen ging Mirian en Margot goed af, ook de camper op zijn plaats zetten op de campground deden ze alsof ze niet anders gewend waren. Mirian: “Als de camperplaats ‘full hook-up’ was, sloten we de camper aan op de aanwezige stroom-, water- en rioolvoorzieningen. Dat is zo gemakkelijk om te doen, dat kan echt iedereen. Voor we het wisten zaten we te relaxen onder ons luifeltje en te genieten van al dat moois om ons heen.” Volgens Mirian is het grote voordeel van reizen per camper ten opzichte van het reizen per auto dat je maar één keer de koffer hoeft uit te pakken. “Je hebt alles bij de hand, dat is zo fijn.”

Uniek

Dat dit een unieke studiereis is, is ook terug te zien in het programma dat slechts enkele vaste onderdelen bevat, zoals een fietstocht door Zion National Park of een helikoptervlucht door Grand Canyon National Park. Paul: “Dat is een bewuste keuze, we willen dat de deelnemers echt ervaren hoe het is om als consument te reizen per camper. We rijden daarom ook niet in een kolonne, daardoor zullen de duo’s ook verschillende routes nemen en iedereen doet hierdoor haar eigen ervaringen op. Als ze maar op tijd bij de afgesproken excursie en kampeerplaats waren voor het avondeten dat Selma en ik voor onze rekening namen, haha.” Om ervoor te zorgen dat de campers wel allemaal een gegarandeerde plek op de camping hadden, nam Paul de plaatselijke agent in de arm. “Kimo Linders van En Route Travel heeft ons ontzettend goed geholpen en prachtige campings voor ons geboekt. Een aanrader, ook als je voor jouw klant een goede camping wil reserveren.”

Campgrounds

Mirian vertelt dat ze in totaal op zes verschillende campgrounds ‘haar’ camper heeft geparkeerd. “Zion Campground & RV Resort is een geweldig leuke en mooie campground met voldoende faciliteiten, zoals een receptie met winkel met een uitgebreid assortiment, zwembad en superschoon sanitair faciliteiten. De campground is niet al te groot, heeft schitterende uitzichten en ligt dicht bij de ingang van Zion National Park. De halte van de gratis shuttlebus door Zion is bij de entree van de campground. Ruby’s Inn campground and RV Park is een vrij grote campground met plaatsen tussen naaldbomen. Hier vind je prima faciliteiten, met een zwembad en prima sanitaire voorzieningen en ook weer dicht bij de ingang van Bryce Canyon National Park, ook hier zijn er gratis shuttlebussen die door het park rijden. Bovendien loop je in tien minuten naar de Ruby’s Inn, een hotel met restaurant, grote winkel en een ijssalon. Wahweap RV & Campground ligt op circa een kwartier lopen van Lake Powell, is relatief nieuw en geeft een geweldig mooi uitzicht op het stuwmeer. Gouldings Lodge RV Park is een kleine campground met een spectaculair uitzicht op de karakteristieke rotsen van Monument Valley. Mather Campground is een prachtige campground in het Grand Canyon National Park. Campground Oasis in Las Vegas is een prima campground met veel faciliteiten, er worden zelfs activiteiten georganiseerd, mooi zwembad en ligt op ongeveer een kwartier per taxi van de strip en ongeveer twintig minuten rijden van de camperverhuurder Cruise America.” Het camperleven bevalt Mirian goed. “Een camperrondreis heeft mij heel positief verrast, niet alleen het rijden van de camper zelf of het neerzetten op de campground, maar de totaalbeleving is heel leuk en gemakkelijk. Wat ik ook erg leuk vond, waren de saamhorigheid en goede gesprekken ’s avonds bij de camper. Ik heb genoten en heel veel geleerd.”

Koningin van de weg

Mirian laat weten dat ze zich al snel ‘the Queen of the Road’ voelde. “Natuurlijk zijn de nationale parken fantastisch, maar het machtige gevoel dat ik kreeg als we er naartoe reden was ook waanzinnig. De route van Las Vegas via de Valley of Fire naar Zion vind ik erg mooi, maar ook de route van Zion National Park naar Bryce Canyon National Park is de moeite meer dan waard. We hebben ook een deel van de beroemde Route 66 gereden, dat is natuurlijk ook heel bijzonder om te doen. En dan de parken, zo prachtig!” Op de vraag wat ze het leukste vond, antwoordt Mirian: “Op de eerste plaats staat voor mij het fietsen door Zion National Park, je beleeft de natuur dan op een heel bijzondere manier. Gevolgd door Antelope Canyon, die we bezocht hebben met een Navajo als gids. Ik heb eigenlijk geen woorden voor deze canyon, zo overweldigend mooi. Maar ook de helikoptervlucht boven Grand Canyon National Park is fantastisch om te mogen doen. Dit was echt een once-in-a-lifetime-ervaring.”

Spectaculair

Carola van Bronswijk (reisspecialist Fly to the West) zegt dat ze de reis spectaculair vond. “We hebben zoveel leuke dingen gedaan, zoals fietsen in Zion, de Antelope Canyon bezocht in Page, een sunset jeeptour in Monument Valley en genoten van een foodtour en show in Las Vegas. Ik vond fietsen door Zion heel leuk; de activiteit op zich, maar ook het nationale park, dat is zo enorm indrukwekkend. De route van Zion naar Bryce is overigens ook erg mooi om te rijden, omdat het landschap onderweg telkens verandert. Dit blijft voor mij het mooiste en meest spectaculaire gebied van het vasteland van Amerika. De perfecte bestemming als je voor het eerst naar Amerika gaat. Het voordeel van reizen per camper is dat we onderweg alles bij ons hadden; we konden gemakkelijk even stoppen om lunch of een snack te maken, of om je even om te kleden.”

Cadeautje

Daisy Peeters (TravelTeam Oss): “Ik vond het een geweldige reis en heb nu een beter beeld van West-Amerika gekregen. De vlucht met KLM, was eigenlijk zoals altijd, fijn. We hadden goede plaatsen, een vriendelijke cabin crew en lekker eten.” Over de camper zegt ze het volgende: “Bij het ophalen van de camper verliep alles soepel, wij hadden een camper van Road Bear. Het was in eerste instantie spannend om in de camper te rijden, maar na vijf minuten voelde het al als normaal en had ik totaal niet in de gaten dat ik in zo’n grote camper reed.” Ze reed dan ook dwars door West-Amerika en parkeerde de camper behendig op de verschillende campgrounds. “De campings waren geweldig en zeer afwisselend.” Over de activiteiten zegt ze: “De helikoptervlucht boven Grand Canyon National Park was echt een cadeautje, maar het fietsen in Zion National Park vond ik ook geweldig. Je voelt je zo klein tussen die machtige canyons, maar ik voelde er ook heel veel rust. Las Vegas was gaaf om gezien te hebben, vooral het oude gedeelte bij Freemont.” Daisy laat weten dat ze na jarenlang geweldig reizen te hebben samengesteld het door deze reis en dus uit eigen ervaring nog beter kan toelichten. “Ik geef dan ook graag mijn complimenten aan Paul, zijn goede zorgen en hoe hij alles tot in de puntjes heeft geregeld. Vooral de kennismaking voorafgaand aan de studiereis vond ik erg fijn en gezellig. Paul heeft regelmatig voor ons gekookt, en wat hebben wij heerlijk en gezond kunnen eten.”

Belevenis

Petra Durieux (Personal Touch Travel) boekt veel reizen naar Amerika, maar was er zelf nog nooit geweest. Het campingleven is haar wel bekend, maar reizen in een camper weer niet. Deze studiereis was voor haar dan ook een uitgelezen kans. Ze vertelt: “De vlucht naar Las Vegas vind ik erg goed, fijne stoelen en ook de maaltijden aan boord waren lekker. Daarnaast was het personeel heel vriendelijk. Las Vegas is een belevenis, wat een bizarre stad. Ik heb mijn ogen uitgekeken. We bezochten onder meer Fremont Street, dat is zeker een aanrader. De laatste avond, nadat we de camper hadden ingeleverd, had Selma een verrassing voor ons. We hebben een foodtour gedaan langs drie restaurants, en superlekker gegeten. Daarna maakten we een flinke wandeling over de Strip om naar Hotel Wynn te gaan voor de show Awakenings. Dat was geweldig!”

Ongelooflijk leuk

Petra deelde ‘haar’ camper met Daisy en samen reden ze in een van zo’n tien à elf meter. “Ondanks dat we het beiden nog best spannend vonden om met deze enorme camper op pad te gaan, zagen we dit na de uitleg bij Road Bear helemaal zitten. Ze namen echt de tijd voor ons.” De dames konden, zoals Paul vertelde, hun eigen dag indelen. Petra: “Dit was voor het eerst dat ik een reis niet als studiereis heb ervaren. Je bent wel met elkaar, maar je deelt zelf de dag in en je rijdt de route zelf. Soms zagen we anderen onderweg, maar heel vaak ook niet en dan trof je elkaar ’s avonds weer. Zó leuk om dan van iedereen de verhalen te horen tijdens het avondeten, dat elke avond super was geregeld door Paul. We hebben het heel gezellig gehad met elkaar.” Over de voordelen van reizen per camper, zegt ze: “De voordelen van de camper, die we eigenlijk allemaal wel kennen, heb ik het ook echt ervaren: je hoeft niet steeds weer in te pakken en uit te pakken, je hebt alles bij je en daarnaast verblijf je vaak midden in de natuur. Je komt aan op de camping, inchecken gaat snel en daarna sta je in een mum van tijd op de juiste plek. Nog even de nodige aansluitingen regelen en vervolgens de stoeltjes uitklappen, een drankje inschenken en genieten van de omgeving. Het is mij enorm meegevallen om met de camper te reizen. Op de vraag welk stukje ze van de route het mooiste vond, antwoordt Petra: “ Dat is een lastige keuze, ik vond eigenlijk de hele route mooi. Maar als ik dan moet kiezen, dan zeg ik het stuk door Zion National Park, omdat we een paar haarspeldbochten moesten nemen en daardoor steeds hoger kwamen. We zijn een aantal keer gestopt om van de uitzichten foto’s te maken, zó gaaf.”

Na terugkomst spreekt Travelpro opnieuw met Paul, benieuwd of deze bijzondere studiereis een succes is geweest. “Zeker weten, van iedereen kreeg ik te horen dat een camperreis ongelooflijk makkelijk en heel erg leuk is om per camper rond te reizen. En gelijk hebben ze.”

Wie gingen er mee?

Monique Verbeek (VakantieXperts Matador), Chantal Prins (TravelXL De Ruwert Oss), Stella Hanssen (Kupers Vaals), Anja Werkman (Klooster Reizen), Mirian Gerritsen (Mundisol Etten-Leur), Daisy Peeters (TravelTeam Oss), Petra Durieux (Personal Touch Travel), Carola van Bronswijk (Fly to the West), Tessa Haringsma (Fly to the West), Margot Kappel (Fly to the West) en natuurlijk ook Selma en Paul bezochten onder meer Valley of Fire, Clark County, Zion National Park, Antelope Canyon nabij Page, Horseshoe Bend, Monument Valley en Grand Canyon National Park, die laatste overigens per helikopter.