Met stomheid geslagen over Wizz Air…

Wizz Air gaat vanaf begin mei meerdere routes weer actief of nog actiever oppakken, dat heeft de airline bevestigd tegenover TravelPro. “Mensen die een ticket hebben, krijgen niks terug als ze niet instappen!!!! Ze gaan gewoon leeg vliegen om zo teruggaven te omzeilen”, zo laat een reisondernemer anoniem weten aan TravelPro. Een medewerker van de airline laat weten dat je het klachtenformulier op de website kan invullen wanneer je geen geld terugkrijgt en meent daar wel recht op te hebben. Hij kon niet met zekerheid zeggen wie waar recht op heeft. Ook op de website van de airline is informatie over een refund of voucher niet te vinden.

Ook Annemarie van Erp (persoonlijk reisadviseur bij The Travel Club) laat aan TravelPro weten te maken te hebben met de onduidelijke situatie die Wizz Air creëert. Zij heeft klanten die 17 mei naar Boedapest zouden vliegen. “Deze vluchten zijn nog niet geannuleerd. Sterker nog als je wilt kun je vandaag boeken om morgen te vertrekken vanaf Eindhoven. Ik denk dus niet dat Wizz Air vluchten gaat annuleren. Ik heb ze net gebeld en je kunt gewoon vliegen zeggen ze. Heel vreemd. Je mag omboeken voor € 35.00 per persoon per enkele reis of annuleren voor € 60.00 per persoon per enkele reis (dat laatste is zo ongeveer het boekingsbedrag). Geen uitzonderingen omdat je dus niet het land in mag. Want dat mag wel volgens haar. Echt bizar dit. Geen idee wat ik hier mee aan moet. Ik ben met stomheid geslagen.”

Bij het cancelen van vluchten op bestemmingen die de grenzen sloten, liet de airline halverwege maart weten dat passagiers met boekingen die hierdoor werden getroffen automatisch op de hoogte worden gebracht via e-mail, in het geval dat klanten rechtstreeks op wizzair.com of via de mobiele app van de luchtvaartmaatschappij had geboekt. “120% van het oorspronkelijke tarief wordt automatisch geüpload naar het WIZZ-account van de klant, met het bedrag dat in de komende 24 maanden kan worden gebruikt voor de aankoop van Wizz Air-producten en -diensten. Passagiers kunnen ook kiezen voor een terugbetaling in contanten – dat zal langer duren – en zullen in een aparte e-mail worden geïnformeerd over de noodzakelijke stappen voor een overboeking of overboeking naar een bankrekeningnummer. In dit geval komen klanten in aanmerking voor slechts 100% van het oorspronkelijke tarief. Passagiers die hun boekingen hebben gemaakt via reisbureaus – inclusief online reisbureaus – moeten contact opnemen met het bedrijf waar ze hun tickets hebben gekocht.”

De meeste Nederlanders kunnen op dit moment meerdere landen niet in vanwege overheidsmaatregelen die zijn genomen met betrekking tot het coronavirus. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vakantiereizen naar het buitenland zelfs af. Ook voor Hongarije, waar Van Erp haar klanten naartoe zouden vliegen, meldt het reisadvies dat je er als toerist niet in komt.”Dat betekent dat je reis niet mogelijk is”, aldus het reisadvies. Een ander land waar Wizz Air op vliegt, Polen, heeft haar grenzen sinds half maart gesloten voor buitenlanders. “Internationale passagiersvluchten en internationale treinreizen worden opgeschort”, zo staat te lezen op een Poolse overheidswebsite.

Overigens is Wizz Air vanaf Eindhoven Airport altijd blijven vliegen, zo laat een woordvoerder weten aan TravelPro. “Wizz Air is nooit gestopt met vliegen van en naar Eindhoven Airport. Er wordt natuurlijk wel heel beperkt gevlogen. Onze luchthaven heeft drie grote airlines, namelijk Transavia, Ryanair en Wizz Air. Wizz Air is blijven vliegen, Ranair vliegt gedurende de coronacrisis naar Londen Stansted Airport en Transavia is helemaal gestopt. De landen waarop wordt gevlogen hebben hun richtlijnen en airlines spelen daar op in en nemen hun eigen beslissingen. Als ze mogen vliegen, als landen dat toestaan, dan is het aan hun of ze dat wel of niet doen.”

Ongeacht de pandemie en reisbeperkingen, voert Wizz Air vluchten uit vanaf en naar de steden Athene, Kharkiv, Dortmund, Eindhoven, Kiev, Keulen, Kutaisi, Larnaka, Lissabon, Milaan, Ohrid, Oslo, Reykjavik, Rome, Tel Aviv, Tenerife, Thessaloniki, Valencia, Varna en Warschau. Aanvankelijk zouden de steden twee of drie keer per week worden aangevlogen.

De CEO van de Hongaarse lowcost airlines liet deze week in Hongaarse media weten dat hij verwacht dat mensen in de loop van de tijd steeds meer zelfvertrouwen krijgen om een vlucht te boeken. “Mensen worden het ook beu en de markt zal worden gestimuleerd met scherpe prijzen”, aldus Stephen Jones die beloofde de prijzenoorlog voort te zetten. “Het is geen verrassing dat luchtvaartmaatschappij met de laagste kosten de laatste zijn die stopten en de eerste die de vluchten weer hervatten.”

“Op basis van wat we weten, denken we dat we de vluchten kunnen uitvoeren”, zo laat de manager in Hongaarse media weten op vragen over het recht op toegang en landingsverboden in verschillende landen in Europa. Over het vergrendelen van de middelste stoel laat Jones weten: “Dat zou een verlies van een derde van de omzet betekenen. Bovendien zou elke tweede rij stoelen leeg moeten laten. Dit zou de bezettingsgraad verminderen en leiden tot minder vluchten en hogere prijzen.” De luchthaven van Wenen verklaarde dat het in principe mogelijk was om de vluchtactiviteiten vanaf haar kant te starten. “We zijn in bedrijf”, aldus perswoordvoerder.

Vragen stellen aan collega-reisprofessionals? Dat kan onder andere op de besloten Facebook-groep TravelPro’s Only. Overigens worden door consumenten ook de nodige vragen gesteld over de beslissing van de airline om meerdere vluchten weer op te gaan pakken, zo valt te lezen op Twitter. Enkele reacties vind je hieronder.

Well clearly @wizzair don’t understand lockdown let me wizz off for a city break in May then pic.twitter.com/ZXkHIjMIeE — Gabe Morris (@GabrielMorris13) April 24, 2020

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.