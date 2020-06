Minister en Buitenlandse Zaken informeren onvolledig met “de overheid gaat niet repatriëren…”

Zowel het Ministerie van Buitenlandse Zaken als de minister van Buitenlandse Zaken (Stef Blok, red.) hebben vandaag de consument onvolledig geïnformeerd door consumenten erop te wijzen dat de Nederlandse overheid niet gaat repatriëren. Het ministerie deed dat door middel van onder andere een pushbericht via de app waarin stond dat de Nederlandse overheid geen reizigers gaat terughalen, terwijl reizigers met een pakketreis wél worden gerepatrieerd. De minister informeerde vanochtend luisteraars van het NOS Radio 1 Journaal onvolledig.

Ook Frank Oostdam (directeur ANVR) laat weten te balen van de communicatie vanuit Buitenlandse Zaken. “Wel jammer van dit pushbericht! Sinds wanneer vallen reizen en vakanties niet onder eigen verantwoordelijkheid? Én reizigers met pakketreis worden sowieso teruggehaald door reisorganisaties. Maakt al jaren deel uit van onze dienstverlening. Dus reis gerust met pakketreis! Dé boodschap zou moeten zijn: ga wijs op reis en boek een pakketreis. Dan sta je er, in geval van repatriëring, juist niet alleen voor.” Reizigers die alleen een vliegticket boeken of alleen een huisje boeken en daar met de auto naartoe reizen worden wel geacht zelf terug te komen, mocht daar aanleiding voor zijn.

“Nu heeft premier Rutte gezegd ‘ga op vakantie, maar het is wel op eigen risico, we gaan geen mensen meer ophalen als het ergens misgaat’. Moeten mensen wel op vakantie naar het buitenland deze zomer?”, aldus de Radio 1-interviewer in gesprek met Blok. Deze liet hierop weten: “Uiteindelijk geven wij een advies en zeggen we ‘het is nu veiliger dan het was’, maar het advies staat nog niet op groen. Dat is de situatie die we ‘vroeger’ hadden in Europa, waarbij we zeiden ‘u kunt helemaal met een gerust hart op vakantie’.” Overigens staan tientallen bestemmingen waar Nederlanders al jaren naartoe gaan voor een vakantie al jaren op geel.

“Inderdaad, we zullen niet weer zo’n grote repatriëring organiseren, want we waarschuwen de mensen ook van tevoren dat het virus weer op kan laaien. Mensen zullen uiteindelijk zelf de afweging moeten maken of ze met de beperkingen die er zijn met een gerust hart op vakantie gaan. Dan kan dat wat ons betreft, maar let wel goed op en weet; we gaan u niet weer repatriëren.” Daarop vraagt de Radio 1-interviewer: “Stel, je zit in een resort in Portugal en daar komt een enorme corona-golf en je kan niet meer terug. Dan zit je daar…?” Blok: “Vandaar dat ik ook zeg; mensen moeten zelf bedenken of ze dat risico willen lopen of dat ze zeggen; dit jaar dan maar niet, of, niet met het vliegtuig, maar met de eigen auto. We kunnen als overheid natuurlijk niet zeggen; de situatie is verbeterd maar we raden u aan om nog helemaal niet te reizen. Dan zou je doorschieten. Vandaar dat we wel een waarschuwing geven. We zeggen; het is reisadvies geel, blijf opletten, de situatie kan ook veranderen, maar als u die waarborgen in acht neemt én u bent zelf gerust met de situatie dan kunt u wat ons betreft weer reizen.” Op de vraag of Blok zelf met een gerust hart weer in het vliegtuig zou stappen, laat hij weten: “Ik zou ook gerust weer instappen en dat ga ik ook weer doen voor mijn werk. Uiteindelijk willen we natuurlijk ook weer terug naar normaal.”

Drie Europese landen houden in ieder geval een oranje reisadvies: Zweden en het Verenigd Koninkrijk (omdat de gezondheidsrisico’s daar groter worden ingeschat) en Denemarken (omdat Nederlandse toeristen daar nog niet welkom zijn). Het streven is om per 15 juni ook het reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten) weer mogelijk te maken. Houd de website Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest actuele reisadvies. Reizen buiten Europa wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken. “De reisadviezen voor landen buiten Europa en buiten het Caribische deel van het Koninkrijk blijven daarom voorlopig oranje. Dat wil zeggen: ga er alleen heen als het echt niet anders kan. Gaat u toch en komt u terug in Nederland, dan is het dringende advies om meteen thuis twee weken in quarantaine te gaan.”

