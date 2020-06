MSC annuleert cruises tot en 31/7 en lanceert programma zomer 2021

MSC Cruises verlengt de tijdelijke vlootbrede stopzetting van haar cruise-operatie tot en met 31 juli 2020. Het betere nieuws is dat de rederij haar volledige zomerprogramma voor 2021 (voor vertrekken vanaf 21 maart 2021*) heeft aangekondigd, inclusief twee nieuwe schepen die momenteel in aanbouw zijn en een reeks nieuwe of vaarroutes en thuishavens.

Voor alle gasten die een cruises hebben geboekt met vertrek vanaf 1 augustus tot en met 31 oktober 2020, is het verlengde Flexibele Cruise-programma van toepassing, waardoor zij hun cruise eventueel kunnen verplaatsen naar een toekomstige vertrekdatum – ten laatste 31 december 2021 – tot 48 uur vóór het oorspronkelijke vertrek van de cruise of, voor Fly & Cruise-pakketten** tot 96 uur vóór het vertrek van de vlucht, zonder wijzigingskosten.

Hieronder staan de belangrijkste hoogtepunten van het MSC Cruises zomerprogramma 2021, inclusief de huidige zeventien schepen die momenteel deel uitmaken van de vloot, evenals de twee nieuwe schepen die in aanbouw zijn, de MSC Virtuosa en MSC Seashore.

Met negentien schepen om uit te kiezen, kunnen gasten kiezen voor meer traditionele, charmante schepen voor grotere en moderne schepen met een overvloed aan buitenruimte.

Een ongeëvenaard aantal inschepingshavens, zodat gasten diegene kunnen vinden die het handigst is te bereiken, hoe ze ook willen reizen.

Iconische Seaside klasse schepen – Westelijke Middellandse Zee

De drie Seaside-klasse schepen van MSC Cruises zullen voor het eerst samen in de westelijke Middellandse Zee worden ingezet. Deze schepen – MSC Seaside, MSC Seaview en MSC Seashore – zijn ontworpen voor het warmere weer met meer genereuze buitenruimte en zijn de perfecte schepen voor gasten die willen genieten van de zon en een prachtig uitzicht op zee in dit populaire cruisegebied.

MSC Seashore wordt vanaf 1 augustus 2021 in gebruikgenomen vanwege de vertraging die werd veroorzaakt door de tijdelijke sluiting van de scheepswerf als gevolg van de COVID-19-pandemie en tijdens de vertraagde periode zal de MSC Fantasia tijdelijk haar vaarschema uitvoeren. (Reeds geboekte gasten ontvangen een boordtegoed van €100 per hut vanwege deze wijziging). MSC Seashore heeft de hoogste verhouding aan buitenruimte per gast van elk schip in de vloot van MSC Cruises en biedt de populaire vaarroute aan die de Italiaanse steden Genua en Napels, zal aandoen alsook Sicilië; Malta, Barcelona en Marseille.

MSC biedt tevens cruises van negen tot twaalf nachten beschikbaar vanuit Genua in de nazomer naar Marokko, de Canarische Eilanden, Madeira en Portugal en Griekenland met de MSC Poesia met een bezoek aan de prachtige haven van Haifa (Israël)

Verrijkte Oostelijke Mediterrane routes

Nieuw in de zomer van 2021: de MSC Lirica zal varen vanuit Venetië en zal ook inscheping aanbieden in de Noord-Italiaanse haven van Triëst met een prachtig reisschema naar Zadar, Dubrovnik en Split in Kroatië; Kotor in Montenegro en Corfu in Griekenland.

Daarnaast bieden MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Opera en MSC Sinfonia 8-daagse routes aan, met vertrek vanuit Venetië naar de Griekse eilanden, Montenegro en Kroatië.

Inspirerende reeks vaarroutes in Noord-Europa

Vanaf 8 mei 2021 zal de gloednieuwe, ultramoderne MSC Virtuosa haar eerste zomerseizoen doorbrengen met cruises van 7 tot 14 nachten vanuit de Duitse havenstad Kiel afwisselend tussen de fjorden en de Baltische hoofdsteden, waarbij inscheping in zowel Kiel als Kopenhagen mogelijk is.

De beroemde fjorden van de Noorse westkust en de Baltische hoofdsteden kunnen ook worden genoten tijdens een reis van 7 nachten tot 14 nachten beschikbaar op MSC Splendida en ze zal ook langere cruises van 10 en 11 nachten naar de Baltische Zee aanbieden hoofdsteden of Noordkaap.

MSC Magnifica zal als thuishaven Southampton hebben en biedt routes van 7 nachten naar de magische fjorden van Noorwegen, 14 nachten naar de Baltische hoofdsteden of de Middellandse Zee medio augustus, 12 nachten naar de Canarische Eilanden en een cruise van 7 nachten de”Northern Pearls” van Hamburg, Rotterdam, Zeebrugge en Le Havre.

MSC Preziosa biedt routes van 9 tot 14 nachten vanuit Hamburg met bestemmingen in Ierland, IJsland en de Noordkaap en Spitsbergen in Noorwegen.

Zonovergoten Caribbean en de Bahama’s

Bekend als ‘het schip voor alle seizoenen’, biedt MSC Meraviglia cruises van 7 nachten vanuit Miami in Florida die elke zaterdag zal vertrekken, terwijl de klassieke en charmante MSC Armonia nieuwe kortere cruises van 3 en 4 nachten aanbiedt, ook vanuit Miami met vertrek op maandag en vrijdag en zal aanmeren op Ocean Cay MSC Marine Reserve in de Bahama’s evenals op Key West in Florida.

Nieuw voor komende zomer, de elegante MSC Divina zal voor het eerst varen vanuit Port Canaveral, Florida – een nieuwe thuishaven voor MSC Cruises – en biedt een mix van cruises van 3, 4 en 7 nachten met vertrek op zondag en donderdag. Met deze nieuwe thuishaven hebben MSC Cruises-gasten nu de mogelijkheid om de omgeving van Orlando voor of na de cruise te verkennen en hun vakantie-ervaring uit te breiden.

Ocean Cay MSC Marine Reserve blijft een belangrijk hoogtepunt van cruises in het Caribisch gebied, waarbij alle drie de schepen de privé-eilandbestemming in de Bahama’s aandoen. Exclusief voor gasten van MSC Cruises, het privé-eiland – gelegen op slechts 65 mijl van Miami, – is omgeven door 64 vierkante mijl aan zeereservaat, en biedt gasten een unieke kans om het lokale zeeleven te ontdekken, de geest van de Bahamaanse cultuur op te snuiven.

Met schepen aangemeerd van ‘s ochtends vroeg tot s’ avonds laat, kunnen gasten een volledige dag doorbrengen met genieten van twee mijl van ongerept strand over acht stranden van wereldklasse met een brede selectie van ocean-ontdekkings-activiteiten zoals diepzeevissen, snorkelavonturen, suppen en kajakken. ‘S Avonds komt het eiland tot leven met een spectaculaire vuurtorenshow, een authentieke, energieke Junkanoo-parade en dansend onder de sterren met livemuziek van Bahamaanse artiesten en dj’s.

*Zomerprogramma 2021 loopt van maart tot november 2021

**Het kan zijn dat de luchtvaartmaatschappij kosten in rekening brengt

