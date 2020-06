MSC onthult details komend winterseizoen

MSC Cruises heeft de details van het winterseizoen 2020/2021 bekendgemaakt met meer dan 90 verschillende routes in het Caribisch gebied, de Middellandse Zee, de Emiraten, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en Azië. De vaarroutes variëren van 2 tot 24 nachten, en de derde MSC World Cruise die in januari 2021 vertrekt alsook een uitgebreid Grand Voyages-programma.

De aankondiging volgt op de recente bevestiging van het bedrijf dat de volledige MSC Cruises-vloot, inclusief de twee nieuwe schepen die nu in aanbouw zijn, vanaf maart 2021 operationeel zal zijn voor het zomerseizoen 2021. Daarnaast verlengde MSC Cruises de stopzetting van de activiteiten van haar schepen die vanuit Amerikaanse havens in het Caribisch gebied opereren tot en met 15 september 2020. De aankondiging heeft gevolgen voor twee schepen – MSC Seaside en MSC Armonia – die eerder zouden varen in de regio gedurende deze periode. Gasten die getroffen zijn door de geannuleerde cruises, ontvangen een voucher, waar ze de mogelijkheid hebben om het volledige bedrag dat voor hun geannuleerde cruise is betaald, over te zetten naar een toekomstige cruise naar keuze – op elk schip, voor elke vaarroute- tot en met 31 december 2021. Ondertussen heeft MSC Cruises voor het zomerseizoen 2020 eerder de tijdelijke stopzetting van haar huidige scheepsoperatie tot en met 31 juli aangekondigd in de andere regio’s waar de MSC actief is.

Gezondheids- en veiligheidsprotocol

In samenhang met de aankondiging kondigt MSC Cruises ook een nieuw en verrijkt, alomvattend gezondheids- en veiligheidsprotocol aan, dat momenteel in ontwikkeling is in samenwerking met relevante gezondheidsinstanties en met support van externe medische experts. Dit protocol heeft betrekking op alle aspecten van de cruise, van de boekingsfase tot de ontscheping en de terugkeer naar huis. Het omvat ook alle aspecten van het leven aan boord en de voorzorgsmaatregelen zullen de gezondheid en het welzijn van gasten en bemanning garanderen, waaronder verbeterde sanitaire maatregelen, richtlijnen voor het leven aan boord en verbeterde medische voorzieningen en gezondheidsonderzoeken voor gasten en bemanning. De volledige details van deze nieuwe preventieve gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden binnenkort bekendgemaakt.

Winterseizoen 2020/2021 loopt van 31 oktober tot en met maart 2021.

Winter 2020/2021 programma overzicht:

MSC World Cruise 2021

MSC Magnifica vaart haar derde World Cruise, in navolging van de hoge waardering van World Cruise-gasten in 2019 en 2020, ter vervanging van de eerder aangekondigde MSC Poesia als het schip voor de World Cruise. Deze MSC Magnifica is het nieuwste schip in de Musica-klasse en is goed uitgerust voor deze reis met een van de hoogste percentage balkonhutten en indrukwekkende faciliteiten aan boord, waaronder het zwembad met een uitschuifbaar dak. De oorspronkelijke vaarroute is bevestigd en de reis van 119 dagen over de hele wereld begint op 5 januari 2021 en zal 53 bestemmingen in 33 landen aandoen.

Middellandse Zee:

MSC Grandiosa zal haar zusterschip de MSC Virtuosa vervangen, vanwege de vertraging van de oplevering veroorzaakt door de pandemie. Alle gasten zullen automatisch omgeboekt naar het vlaggenschip MSC Grandiosa die de oorspronkelijke route zal uitvoeren.

Emiraten:

MSC Fantasia zal de MSC Seaview en MSC Lirica vervangen in deze regio en biedt weekcruises met Dubai, Abu Dhabi en het exclusieve strandresort Sir Bani Yas, alsook Bahrein en Doha in Qatar en een overnight in Dubai.

Caribbean:

“Het schip voor alle seizoenen” MSC Meraviglia vaart elke zaterdag vanuit Miami, en biedt 2 routes aan: San Juan, Charlotte Amalie, de Bahama’s en Ocean Cay MSC Marine Reserve of naar Jamaica, Kaaimaneilanden, Cozumel en Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Miami is ook de thuishaven van de MSC Armonia die 3,4 of 7 nachten cruises aanbiedt naar Key West, Bahama’s en Ocean Cay MSC Marine Reserve.

MSC Seaside biedt ook cruises van 3,4 of 7 nachten vanuit de nieuwe inschepingshaven Port Canaveral in Florida, met cruises die verschillende bestemmingen aandoen, waaronder Ocean Cay MSC Marine Reserve, George Town,Grand Cayman alsook Cozumel en Nassau.

Ocean Cay MSC Marine Reserve blijft een belangrijk hoogtepunt van het MSC Cruises-aanbod vanuit Florida waarbij alle 3 de schepen de privé-eilandbestemming in de Bahama’s aandoen. Het exclusief voor MSC gasten -gelegen op slechts 65 mijl van Miami, – is het eiland omgeven door 64 vierkante mijl aan zeereservaat en biedt gasten een unieke kans om het lokale zeeleven te ontdekken en de geest van de Bahamaanse cultuur op te snuiven.



Franse Antillen:

MSC Poesia vervangt MSC Splendida om het seizoen te gaan varen rondom de Franse Antillen, conform oorspronkelijke route, vertrekkend vanaf Fort de France met vaarroutes van 7 nachten en iedere dag een andere bestemming.

Zuid-Amerika:

De MSC Seaview vervangt MSC Grandiosa en biedt cruises van zeven nachten in Brazilië, van Santos naar Maceio, Salvador en het eiland Ilha Grande / Angra dos Reis en Buzios.

MSC Musica vervangt de MSC Fantasia biedt cruises vanuit Santos, Brazilië, Itajai / Santa Catarina, en Buenos Aires.

MSC Sinfonia vervangt de MSC Orchestra en voert de oorspronkelijk geplande route uit vanuit Buenos Aires naar Brazilië met ook inscheping mogelijk in Montevideo.

MSC Preziosa zal de oorspronkelijk geplande route vanuit Rio de Janeiro varen.

Zuid-Afrika:

MSC Orchestra vervangt de MSC Musica en biedt een reeks cruises vanuit Durban of Kaapstad naar bestemmingen zoals Maputo, Mozambique, Portugese eilanden en Port Elizabeth volgens planning

MSC Opera zal de plande routes vanuit Kaapstad en Durban gaat uitvoeren

Grand Voyages:

MSC Fantasia, die de MSC Seaview vervangt, vertrekt op haar Grand Voyage vanuit respectievelijk Barcelona, Marseille en Genua op 14, 15 en 16 november, terwijl ze voor de winter naar Dubai verhuist. MSC Opera zal de origineel geplande route van Italië naar Zuid-Afrika uitvoeren zonder wijzigingen. Alle andere Grand Voyages van Europa naar het Caribisch gebied, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika worden geannuleerd.

In de lente van 2021 zullen 9 Grand Voyages beschikbaar zijn, vanuit de Emiraten, Franse Antillen, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en USA richting Europa



Het Verre Oosten:

De MSC Bellissima biedt voor winter 2020-21 een keuze uit cruises van verschillende lengtes in Azië.

