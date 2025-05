MSC Cruises heeft twee nieuwe bestellingen geplaatst voor hun wereldwijd succesvolle World Class-schepen en dat brengt het totaalaantal World Class-schepen in de vloot van MSC Cruises op zes.



De twee nieuw bestelde schepen – voorlopig aangeduid als World Class 5 en 6 – worden respectievelijk in 2029 en 2030 opgeleverd en voegen zich bij MSC World Europa en MSC World America, samen met MSC World Asia en MSC World Atlantic, die momenteel in aanbouw zijn en respectievelijk in 2026 en 2027 in de vaart worden genomen.

De World Class-schepen behoren al tot de meest energie-efficiënte schepen die in de vaart zijn en presteren aanzienlijk beter dan de Energy Efficiency Design Index (EEDI) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De nieuwe schepen zullen de hoge normen op het gebied van energie-efficiëntie, die door hun zusterschepen zijn vastgesteld, blijven handhaven. Alle World Class-schepen zijn voorbereid op het gebruik van verschillende alternatieve brandstoffen, waaronder bio- en synthetisch LNG. Bovendien zijn ze uitgerust met een nieuwe configuratie van de nieuwste generatie dual-fuel verbrandingsmotoren, die gebruikmaken van technologie om de methaanuitstoot verder te verminderen. De nieuwe schepen beschikken over walstroomaansluitingen om de CO₂-uitstoot in de havens te verminderen, de meest geavanceerde afvalwaterzuiveringssystemen volgens de richtlijnen van de IMO, nieuwe innovaties op het gebied van afvalbeheer, en een uitgebreid scala aan energie-efficiënte apparatuur aan boord. Deze systemen zijn ontworpen om het gebruik van de motoren en het energieverbruik voor hotelvoorzieningen te optimaliseren, met als doel de uitstoot verder te beperken.

Net als de andere World Class-schepen zullen de nieuwe vaartuigen moeiteloos het kenmerkende elegante Europese design van MSC Cruises combineren met comfort, om zo een ongeëvenaarde gastervaring te bieden. Dit gebeurt aan de hand van een ‘districts’-concept, waarbij faciliteiten en belevenissen zijn afgestemd op de behoeften van verschillende typen reizigers. Elk nieuw schip dat MSC Cruises bouwt, brengt iets unieks en onderscheidends met zich mee – en dat zal bij World 5 en 6 niet anders zijn.

Foto: MSC World America

Fotocredit: Ivan Sarfatti