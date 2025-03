Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de Verenigde Staten deze week aangescherpt. Aanleiding is onder meer nieuwe Amerikaanse regelgeving die gevolgen heeft voor reizigers met een paspoort waarop het geslacht als ‘X’ is vermeld, en de verslechterde situatie voor lhbtiq+-personen in delen van de VS.

Nieuw is dat de Amerikaanse autoriteiten sinds 20 januari 2025 bij een ESTA- of visumaanvraag alleen de geslachtsvermelding ‘M’ (male) of ‘V’ (female) accepteren. Reizigers moeten daarbij verplicht hun geboortegeslacht opgeven. Een genderneutrale vermelding – zoals de ‘X’ op sommige Nederlandse paspoorten – wordt niet erkend. Dit kan vooral voor non-binaire en transgender personen tot praktische problemen en lastige vragen bij grenscontroles leiden. De maatregel geldt voor nieuwe aanvragen; reeds verstrekte ESTA’s en visa blijven geldig tot de aangegeven vervaldatum.

In ‘TravMagazine – De Podcast’ ging het deze week al over het toerisme naar de Verenigde Staten. Paul Backer (CEO Tioga Tours/Fly to the West) geeft in de podcast zijn mening over de situatie. De tekst gaat verder onder de podcast.

Reisadvies aangepast voor lhbtiq+-personen

Tegelijkertijd is ook de tekst over lhbtiq+-personen in het reisadvies aangepast. Waar eerder werd vermeld dat wetten en gebruiken in de VS “vergelijkbaar zijn met die in Nederland”, waarschuwt het ministerie nu dat deze “kunnen afwijken”. Dat komt door een groeiend aantal Amerikaanse staten die wetten hebben ingevoerd die de rechten van lhbti-personen – en met name transgender personen – inperken, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg of deelname aan sport.

Waarschuwing van Transgender Netwerk

Transgender Netwerk Nederland raadt trans personen intussen af om naar de VS te reizen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Volgens de organisatie zorgt de nieuwe regelgeving voor extra drempels en onzekerheid: “De weg voor non-binaire mensen met een X op hun paspoort om naar de VS te reizen lijkt hiermee afgesloten.” Ook transgender mannen en vrouwen zouden hun reis moeten heroverwegen, aldus de belangenorganisatie.

Reisorganisaties alert

Voor reisorganisaties is het van belang reizigers – in het bijzonder lhbtiq+-personen – goed te informeren over de mogelijke risico’s. Het ministerie benadrukt dat reizigers bij aankomst in de VS altijd zorgvuldig gecontroleerd worden. Kloppen de gegevens niet of wijkt het opgegeven reisdoel af van wat is toegestaan, dan kunnen Amerikaanse autoriteiten toegang weigeren of overgaan tot arrestatie en uitzetting. Voor wie klanten naar de VS boekt, is het raadzaam extra alert te zijn op de geslachtsvermelding in het paspoort, zeker bij reizigers die mogelijk onder de lhbtiq+-paraplu vallen. Bij twijfel is het advies hen door te verwijzen naar het Amerikaanse consulaat-generaal in Amsterdam of de website van de US Customs and Border Protection.

Meer informatie

Een overzicht van de regels en het actuele reisadvies is te vinden op Nederlandwereldwijd.nl en op de Engelstalige website van de Amerikaanse douane. Voor specifieke informatie over veilig reizen als lhbtiq+-persoon verwijst het ministerie naar de informatiepagina ‘Reizen als lhbtiq+-persoon’.