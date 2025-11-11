Waar september traditioneel gold als de maand van lastminutes voor de herfstvakantie, ziet dé VakantieDiscounter dat steeds meer Nederlanders in diezelfde periode ook al vooruitkijken naar de zomer. “Uit onze boekingsdata blijkt dat het aantal vroegboekingen voor zomer 2026 tussen augustus en eind oktober ruim 30 procent hoger ligt dan in dezelfde maanden vorig jaar.”

Volgens de organisatie betekent het dat nu al een groter deel van de boekingen gericht is op de zomer van volgend jaar. Het moment waarop Nederlanders hun vakantie plannen, schuift daarmee steeds verder naar voren. Waar de boekingspiek vroeger in januari lag, zien we nu een verschuiving richting het najaar. Het gaat daarbij om een verschuiving binnen het totale aantal boekingen. De verklaring is volgens dé VakantieDiscounter eenvoudig: “Zekerheid is belangrijker geworden. Reizigers willen vroeg hun favoriete hotel of vertrekdatum vastleggen, zeker in het hoogseizoen. Daarnaast speelt het bredere prijsbewustzijn een rol. De gemiddelde reissom per persoon blijft stabiel, maar mensen kiezen bewuster. Door vroeg te boeken profiteren ze van betere beschikbaarheid en meer keuze, zonder dat ze meer hoeven te betalen.”



“Opvallend is dat het vroegboekgedrag niet alleen door gezinnen wordt gedreven. Het aandeel families met kinderen blijft ongeveer gelijk aan vorig jaar. De groei komt vooral van stellen en vriendengroepen. Dat laat zien dat vroegboeken weer de norm wordt, niet de uitzondering. Daarnaast zien we dat het aandeel last minute boekingen licht afneemt. Spontaan boeken blijft populair, maar het aandeel bewuste planners groeit.”