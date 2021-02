Niets, noppes, nada, niente

Waar de Britse reissector na het bekendmaken van versoepelingen bij wijze van spreken de champagne kon ontkurken, is het voor de Nederlandse reissector tranen met tuiten huilen. Het vooruitzicht op versoepelingen en een ‘goede’ zomer schitterde door afwezigheid tijdens de persconferentie gisteravond van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge.

“De sector die vooralsnog het langst in de lockdown zit, tot eind maart, is het hier volmondig mee eens. Na één heel jaar zonder enige inkomsten snakt de reissector naar perspectief! Nu boeken en dan straks op vakantie”, aldus de reactie van ANVR-directeur Frank Oostdam op de oproep van NO-NCW en MKB-Nederland ‘Zonder heropeningsplan is situatie voor veel ondernemers uitzichtloos’ naar aanleiding van de persconferentie. Ook Jos Franken (CEO NBTC) benadrukt het belang voor perspectief voor de reisindustrie: “Niet tot nauwelijks aandacht voor keihard getroffen gastvrijheidssector en reisindustrie. Onbegrijpelijk. Waar is het gesuggereerde en essentiële perspectief richting voorjaar en zomer?”

Offer niet langer op te brengen

“We snappen dat het kabinet vreest voor een verder oplopend aantal besmettingen, maar het gaat na een jaar corona óók om de mentale gezondheid van ons allemaal, én om de financiële gezondheid van ondernemers. De roep om versoepeling van de maatregelen klinkt breed in de samenleving steeds luider. En dat geldt nog veel sterker voor ondernemers in zwaar getroffen sectoren als horeca, reizen, retail, sportscholen en culturele sector. Het offer dat gedurende deze crisis van hen wordt gevraagd, is veel te groot en ook niet altijd te begrijpen. Waarom mogen bijvoorbeeld de terrassen nu niet open?”, aldus de ondernemingsorganisaties.

Wanhoop groot

VNO-NCW en MKB-Nederland zien de onrust bij ondernemers in de gesloten sectoren flink toenemen. “We horen van ondernemers die aangeven dat ze ‘gewoon’ opengaan volgende week. Er zijn brancheorganisaties die naar de rechter stappen. Het geeft allemaal aan dat de bodem is bereikt en de wanhoop groot is. Ondernemers hebben geen kompas om op te varen. Wat moet je doen als je financieel aan de grond zit en je hebt nog geen enkel zicht op opening?”

Met spoed duidelijkheid

Volgens de ondernemingsorganisaties hebben de nu gesloten sectoren eerder laten zien dat zij onder voorwaarden en met de juiste maatregelen veilig en verantwoord – al dan niet gedeeltelijk – open kunnen. Zij doen een dringend beroep op het kabinet om dat snel alsnog mogelijk te maken en ondernemers het broodnodige perspectief te bieden.

