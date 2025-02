De leiding van eSky (dat in september 2024 Thomas Cook kocht van Fosun, red.) is overgenomen door Andrzej Kozłowski, voormalig Vice President en CFO, die al meer dan tien jaar aan het bedrijf verbonden is. Twee weken geleden werd het ANVR-lidmaatschap van Thomas Cook ingetrokken door de branchevereniging nadat eSky het SGR-lidmaatschap van Thomas Cook Europe BV opzegde. In het persbericht over de nieuwe CEO, die Łukasz Habaj (een van de medeoprichters van eSky) opvolgt, benadrukt eSKy de succesvolle integratie van Thomas Cook en de sterke groei in de verkoop van pakketreizen en dat de nieuwe CEO die ontwikkeling wil voortzetten.

Foto: Łukasz Habaj en Andrzej Kozłowski.

Habaj, CEO van eSky Group van 2010-2016 en 2020-2025, treedt terug uit de directie vanwege gezondheidsredenen. Hij blijft echter actief binnen de Raad van Toezicht, waar hij zal bijdragen aan het versterken van eSky’s positie als toonaangevende online reisorganisatie in Centraal- en Oost-Europa en aan de verdere ontwikkeling van het merk Thomas Cook.

Lees ook: ANVR-lidmaatschap Thomas Cook ingetrokken.

“Volledige focus op herstel”

“In november vorig jaar had ik een ernstig ski-ongeluk, waarvan de gevolgen mij verhinderen om op het door mij gewenste niveau te blijven werken. Daarom heb ik, met volledige verantwoordelijkheid voor het bedrijf, besloten eerder dan gepland terug te treden uit de directie om mij volledig op mijn herstel te richten”, aldus Łukasz Habaj, medeoprichter en voormalig CEO van eSky Group. “Oorspronkelijk had ik deze overgang pas tegen het einde van dit jaar gepland. Andrzej Kozłowski is de perfecte kandidaat om mij op te volgen als CEO. Hij is nauw betrokken bij alle bedrijfsprocessen en waarborgt de continuïteit van de transformatiestrategie, die hij mede heeft ontwikkeld. Hij kent het bedrijf door en door, heeft ruime ervaring in management en beschikt over sterke leiderschapsvaardigheden. Hij heeft een heldere visie op de toekomst en concrete plannen voor verdere groei.

Van crisismanagement tot marktleider

Habaj keerde in 2020 terug bij eSky om het bedrijf door de grootste crisis in de reisbranche in decennia te loodsen. Onder zijn leiding behaalde eSky in 2021 een positief EBITDA-resultaat van bijna € 14,2 miljoen, een stijging van 104% ten opzichte van het pre-pandemische recordjaar 2019. Een jaar later introduceerde hij de strategie voor 2022-2027, gericht op de transformatie van eSky van vliegticketverkoper naar online reisorganisatie en marktleider in het OTA-segment in Centraal- en Oost-Europa. In datzelfde jaar verwierf eSky een strategische investeerder: MCI Capital, een van de grootste private-equityfondsen, dat nu een meerderheidsbelang van 57% heeft.

Tussen 2021 en 2023 groeide de EBITDA van het bedrijf met drie cijfers, wat resulteerde in een cumulatieve winst van ruim € 105 miljoen. 2024 was een bijzonder succesvol jaar, waarin Habaj als CEO de strategische samenwerking met Ryanair, Europa’s grootste prijsvechter, ondertekende in april. In september volgde de baanbrekende overname van het oudste reismerk ter wereld: Thomas Cook.

Volgens Habaj heeft de overname van Thomas Cook eSky een sterk merk en waardevolle expertise opgeleverd. Hierdoor trad Alan French, voormalig CEO van Thomas Cook, toe tot het managementteam als Chief Holidays Officer, verantwoordelijk voor de dynamische pakketreizen.

Andrzej Kozłowski zet groeistrategie voort

Het strategische doel van eSky Group is om in 2027 marktleider te zijn in het OTA-segment in Centraal- en Oost-Europa. De sleutel tot dit succes ligt in de ontwikkeling van dynamische pakketreizen, een concept dat al breed bekend is in West-Europa, maar relatief nieuw is in de CEE-regio.

“Bij het opstellen van de nieuwe groepsstrategie samen met Łukasz Habaj en de andere bestuursleden, lag onze prioriteit bij het maximaliseren van klantwaarde”, aldus Andrzej Kozłowski, CEO van eSky Group. “Dynamische pakketten combineren de beste praktijken uit West-Europa met de wensen van de moderne consument in onze regio. De klant bepaalt waar, wanneer en hoe hij reist, en wij bieden alles wat nodig is: ongeëvenaarde flexibiliteit, een breed aanbod en aantrekkelijke prijzen. Dit alles via een eenvoudig online boekingsproces met flexibele betalingsmogelijkheden.”

De strategie werpt volgens het bedrijf nu al haar vruchten af: vorig jaar kozen bijna 100.000 klanten in Centraal- en Oost-Europa voor de dynamische pakketten van eSky. “Deze resultaten tonen aan dat klanten onze oplossingen waarderen. We behoren al tot de tien grootste reisorganisaties in Polen, ondanks dat we pas twee jaar actief investeren in deze productcategorie. Met de versterking door Thomas Cook blijven we bouwen aan ons doel: reizigers wereldwijd de mogelijkheid bieden om hun droomreis op maat te maken, tegen de beste prijs”, aldus Andrzej Kozłowski, CEO van eSky Group

Kozłowski heeft uitgebreide ervaring in financiën en management, onder andere bij Deloitte. In 2015 trad hij toe tot eSky Group als CFO en sinds 2016 maakt hij deel uit van het bestuur. Onder zijn medebestuur groeide eSky door internationale expansie en operationele optimalisatie, met een vertienvoudiging van de EBITDA als resultaat.