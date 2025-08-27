Maar liefst vier afschuwelijke incidenten van (seksueel) geweld tegen vrouwen in één week, volgend op toenemende gevallen van femicide. Het raakte diep en zette een landelijke storm van verontwaardiging aan.

Op die golf van woede en verdriet ontstond het idee voor de landelijke campagne ‘Wij eisen de nacht op’. Een campagne die aan iedereen duidelijk maakt: laat de nacht ook van vrouwen zijn.

TUI Shops

Ook TUI doet mee aan de campagne en laat de slogan zien in alle 140 TUI shops en op social media. “Je hebt het recht om veilig te zijn overdag, ’s avonds en ‘s nachts. Gewoon altijd. Waar je ook bent en waar je ook gaat”, aldus de reisorganisatie.

Beweging

De oproep om de nacht terug te eisen raakt een snaar. Mensen uit het hele land geven uit persoonlijke verontwaardiging. Het geld wordt ingezet om van deze actie een langdurige beweging te maken. Daarom worden stichtingen die zich inzetten voor vrouwenrechten, slachtoffers en veiligheid en gedragswetenschappers, psychologen en communicatie-experts betrokken.

Foto: LinkedIn TUI