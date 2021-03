Oostdam: ‘Afspraken tussen EZK en het Voucherfonds moeten worden gefinaliseerd’

De Europese Commissie heeft zojuist een Nederlandse leningsregeling van € 400 miljoen goedgekeurd. De lening is ter ondersteuning van bedrijven die pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen aanbieden in het kader van het coronavirus.

Voorzitter van de ANVR Frank Oostdam is zeer verheugd: ‘Natuurlijk hadden we niet anders verwacht. SGR en ANVR zijn samen dit traject gestart en er ligt een voorstel voor een prima regeling. Aangezien er bezwaren waren ingediend komt deze toch wel snelle goedkeuring als een aangename verrassing. Het volgende traject is dat de afspraken tussen EZK en het Voucherfonds worden gefinaliseerd, waarna het Voucherfonds tot verder uitwerking en uitbetaling op basis van uitgekeerde vouchers aan consumenten kan overgaan. Daarnaast moet er natuurlijk wel er een goedkeuring zijn op de leningsaanvraag. Dit vergt uiteraard enige tijd.’

De Europese Commissie stelde vast dat de Nederlandse leenregeling in overeenstemming is met de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. ANVR: ‘Met name de leningscontracten zullen uiterlijk op 31 december 2021 worden ondertekend, de jaarlijkse all-in rentetarieven op de leningen, die zullen stijgen naarmate de looptijd van de lening vordert, zijn in overeenstemming met de vastgestelde minimumniveaus in de tijdelijke kaderregeling, en de lening mag niet worden verstrekt aan middelgrote en grote ondernemingen die op 31 december 2019 al in moeilijkheden verkeerden.’

