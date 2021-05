Oostdam (ANVR) gaat niet schreeuwen, op z’n kop staan of met koevoet naar Den Haag

‘Ik kan op de kop gaan staan, een koevoet meenemen naar Den Haag, gaan roepen en schreeuwen, maar het helpt niets’, zo laat Frank Oostdam (directeur ANVR) weten aan TravelPro, waar er aan de andere kant reisprofessionals zijn die vinden dat de ANVR-directeur harder met de vuist op tafel moet slaan nu de beloofde informatie over het reisadvies-beleid na 15 mei er vandaag niet komt.

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken liet aan TravelPro weten dat er zeker weten geen informatie naar buiten gaat komen vandaag. De afgelopen maanden waren er meerdere initiatieven waarbij werd gevraagd om niet alle landen standaard op oranje te zetten. Eén van de initiatieven was de Partij voor de Vakantie en de actie ‘1 Europa 1 reisadvies’.

Oostdam heeft er begrip voor dat de persconferentie over versoepelingen is verschoven. ‘Het virus waard rond, Nederland is één van de landen met de meeste besmettingen en dan zou ik harder moeten schreeuwen? Ik begrijp de machteloosheid van iedereen, wij doen ons best, maar hebben het virus niet in de hand. Mensen die harder willen schreeuwen moeten dat doen, maar ik ga dat niet doen. Als je in Den Haag gaat schreeuwen wordt je uitgelachen en met pek en veren de stad uit gebonjourd.’

Wanneer het zover is dat er versoepelingen worden aangekondigd, verwacht Oostdam niet dat meteen heel Europa geel wordt. ‘Als je naar de ECDC-lijst kijkt, zijn er maar een paar landen die op geel kunnen gaan, namelijk Portugal, Malta, IJsland, Finland en Noorwegen. Als ze dat niet doen, dan trekken we aan de bel en zijn we kwaad. Stel dat ze toch vandaag versoepelingen hadden aangekondigd en er later deze week weer op terug hadden moeten komen. Als ze met een besluit komen, dan kunnen ze niet meer terug.’

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.