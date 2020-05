Oostenrijk: ‘Positief reisadvies vanuit Nederland ontbreekt nog’

“Er gloort langzaam wat licht aan het einde van de tunnel. Vanaf het weekend van week 20 worden langzaamaan de controle‘s versoepeld bij de grenzen tussen Duitsland en Oostenrijk. Vrijwel zeker gaan volgende maand, 15 juni, de grenzen tussen Duitsland en Oostenrijk open voor toeristen die met de auto naar Oostenrijk reizen, altijd zo’n ruim 80% vanuit Nederland die met de auto gaat. Dit alles uiteraard mits het aantal geïnfecteerden laag blijft”, zegt Thiebout van den Bergh (Oostenrijks Verkeersbureau).

“Al met al heel goed nieuws natuurlijk voor Nederlanders die deze zomer nog op vakantie naar Oostenrijk willen gaan. Vervolgens is het de bedoeling dat reizen over de grenzen naar de buurlanden met vergelijkbaar goede resultaten weer mogelijk zal worden. Ook uiteraard vanuit Nederland. De grenzen tussen Nederland en Duitsland zijn altijd open gebleven, alhoewel niet voor toeristisch verkeer. Overigens zijn officieel de landen in Europa nog altijd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gekenmerkt met code oranje, dus uitsluitend voor noodzakelijke reizen, waar toerisme niet onder valt. Wat dus nog ‘ontbreekt’ is dat vanuit Buitenlandse Zaken; Oostenrijk op een gegeven moment niet meer op oranje wordt gezet door Nederland en die reiswaarschuwing voor Oostenrijk naar beneden wordt bijgesteld. Wij gaan ervan uit dat als de grenzen tussen Duitsland en Oostenrijk de 15e juni opengaan voor toeristisch verkeer, vooralsnog ook de reis per auto vanuit Nederland dan weer mogelijk is. Alles is uiteraard onder voorbehoud en volledig afhankelijk van een verdere positieve ontwikkelingen qua afname van de besmettingen rondom het Covid-19 virus en afhankelijk van de daarmee samenhangende regeringsbesluiten in de landen Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Wij monitoren de zaken uiteraard dagelijks en berichten doorlopend over de nieuwste ontwikkelingen. Alle informatie is zo zorgvuldig mogelijk uitgezocht.”

“In Oostenrijk loopt het aantal nieuw geïnfecteerden verder terug en kunnen maatregelen stap voor stap worden teruggedraaid. Oostenrijk bevindt zich in de fase van een gecontroleerde, zekere, stapsgewijze opening. Handel en dienstverleners startten stapsgewijs vanaf half april. In het toeristische segment opende de gastronomie de 15 mei. Vanaf 29 mei openen de hotels weer. Ook vanaf 29 mei datum openen zwembaden (details worden nog uitgewerkt) net als vrijetijdsinrichtingen en bezienswaardigheden (‘outdoor‘ dierenparken en musea openen al vanaf 15 mei). Voor indoor geldt de plicht een mond-/neuskapje te dragen en het feit dat je minimaal 10 m² per bezoeker aanhoudt. Wel geldt overal dat je zelf tijdig van tevoren moet checken of hetgeen dat je wilt bezoeken, ook daadwerkelijk open is.”

Aan welke maatregelen moeten inkomende toeristen vervolgens voldoen?

“Reizen over de grenzen is momenteel, stand 14 mei, niet of beperkt mogelijk. Nu naar Oostenrijk reizen als toerist, is momenteel geen legitieme reden maar dat verandert dus hoogstwaarschijnlijk de 15e juni. Op dit moment, gelden tot en met einde mei voor wat betreft Oostenrijk nog de actuele regels die hieronder staan vermeld. Dit met de kanttekening dat vanaf het weekend van week 20, langzaamaan de controles wat zijn versoepelt bij de grenzen tussen Duitsland en Oostenrijk.”

“Of er in de zomer soepeler maatregelen zijn en indien ja, hoe deze er dan uit zien, hangt af van het verder verloop van het COVID-19 virus in de betreffende landen. Daar valt daarom nu dan ook niets over te zeggen. Personen die op dit moment, 14 mei 2020, vanuit buurlanden Oostenrijk binnen komen, hebben een medisch attest nodig waarin staat dat ze negatief zijn getest op COVID-19. Deze medische verklaring mag op het moment dat men Oostenrijk binnen komt, niet ouder zijn dan 4 dagen. Anders wordt je de toegang geweigerd. Oostenrijkse staatsburgers of personen die een hoofd- of nevenverblijf in Oostenrijk hebben, hoeven de test niet te doen maar moeten wel 14 dagen thuis in quarantaine blijven. Let op: Op het vliegveld in Wenen bestaat de mogelijkheid om, tegen betaling, een moleculairbiologische COVID-19-Test (PCR-Test) te doen. Het resultaat is binnen drie uur bekend. Aanmelden is noodzakelijk Nähere Informationen zum COVID-19-Test.”

“Realiseer je in elk geval dat niet alleen de Oostenrijkse maatregelen doorslaggevend zijn maar ook de maatregelen die in je eigen land van toepassing zijn. Vooralsnog geldt tot eind juni, dat mensen die niet in een gemeenschappelijk huishouden leven, minimaal 1 meter afstand van elkaar moeten houden. Het samenkomen van meer dan 10 personen in een openbare ruimte mag niet. In openbaar verkeer, in winkels en in openbare gebouwen moet je een mond-/neus bescherming dragen (zelfgemaakte maskers of sjaals zijn toegestaan). Uitzonderingen gelden in de half mei weer geopende gastronomie.”

Gastronomie

Gastronomische bedrijven mogen vanaf 15 mei van 06:00 uur tot maximaal 23.00 uur open zijn. Aan een tafel mogen maximaal 4 volwassenen en de daarbij behorende kinderen zitten. Gasten van een andere tafel moeten minstens op een meter afstand zitten. Barbediening aan de balie mag niet. Het bedienend personeel moet een mond-/neus bescherming dragen. Voor gasten geldt dat niet. Het wordt aanbevolen vooraf een tafel te reserveren. Buffetten moeten in principe aan de volgende zaken voldoen: a) er moet een punt zijn waar het servicepersoneel klaar staat staat om gerechten naar wens van de gast te bereiden, b) er moet de mogelijkheid zijn voor gasten om van tevoren samengestelde porties af te halen. “De gast mag uitsluitend zelf eten van het buffet pakken met handschoenen aan die voor eenmalig gebruik zijn. Voordat je naar het buffet gaat, naar een punt gaat waar iemand staat bij een dispenser met desinfectans waar je je handen vooraf moet desinfecteren en met wegwerp messen en vorken. Bij ‘frondcooking‘ moet er een glazen of alternatieve afscheiding tussen zitten naar de gast toe.”

Verdere regelingen: er worden vooraf geen zaken op de tafels gezet (zout, peper, mayonaise etc kunnen op verzoek worden neergezet). De menu- en drankkaarten moeten folie hebben dat is schoon te maken (of op papier staan dat je daarna weg kunt gooien). De kaart moet digitaal ter beschikking staan zodat de gast op zijn/ haar smartphone kan kijken. De bovenkant van de tafels en de rug- en zijleuningen van de stoelen moeten, na iedere gast, worden gereinigd en het tafellaken vervangen.

Hebben jullie veel contact met touroperators in Nederland en de branche in het land zelf?”

Ja, wij hebben al vrij snel een mail uitgestuurd aan onze perscontacten, social influencers en aan onze touroperator contacten in Nederland. Iedereen heeft een eigen, persoonlijke, mail ontvangen om een klein hart onder de riem te steken waarbij wij direct via links verwezen naar onze website die doorlopend wordt geactualiseerd voor wat betreft alles wat er speelt op corona-gebied.”

“Wij staan doorlopend in contact met ons hoofdkantoor dat fungeert als internationale draai-& dialoogschijf voor het toerisme in Oostenrijk en met het dashboard ‘ÖW Global’, een instrument heeft ontwikkelt dat dagelijks de ontwikkeling in de tientallen markten waar wij zitten monitort dat door de Oostenrijkse branche kan worden geraadpleegd. Zo houden wij doorlopend de Oostenrijkse branche op de hoogte. Maar denk ook aan onze #austrianhomestories, voor een stukje inpiratie voor vakantie in Oostenrijk. Tot slot zijn wij doorlopend in contact met onze Oostenrijkse partners over geplande campagnes en praten wij de Oostenrijkse branche, waar gewenst, bij over de ontwikkelingen op de Nederlandse markt die immers de een na grootste buitenlandse markt ter wereld is voor Oostenrijk met jaarlijks vanuit Nederland 10 miljoen overnachtingen en 2 miljoen aankomsten.”

Welke geluiden horen jullie? Wat speelt er?

Voor wat betreft afgelopen winter weten wij dat het grooste deel van de winter gelukkig net achter de rug was voor de meeste partijen. Na het plotseling afbreken van het winterseizoen, horen wij veel van touroperators dat de Oostenrijkse accommodatieverschaffers de afhandeling allemaal keurig hebben opgelost met de Nederlandse reisorganisaties. Een vaak jarenlange, goede en faire relatie van beide kanten bewijst in dit soort tijden natuurlijk enorm zijn waarde. Van pers, social influencers en tv programma’s met wie we in deze tijd ook gewoon in contact blijven, merken wij dat iedereen staat te trappelen om weer naar Oostenrijk te gaan. Het liefst nog deze zomer. Iedereen, ook de touroperators uiteraard, houdt in de gaten wanneer en welke maatregelen worden versoepeld en vooral ook wanneer de grenzen voor toeristen weer open kunnen. Zeker voor wat betreft Oostenrijk, waar immers vanaf 29 mei de hotels weer open gaan.Verder hoor ik uit de branche dat Oostenrijk tot een van de favoriete bestemmingen behoort. Denk aan zaken als ‘eigen vervoer’, veel en prachtige natuur die niet overlopen is, rust en ruimte, goed gezondheidssysteem, veilig, dichtbij, (h)eerlijk lokale en gezonde keuken, ideale overnachtingsmogelijkheden, fraaie gezinsbestemming, al dan niet gevuld met activiteiten als wandelen, fietsen en zwemmen.”

Hoe zorg je ervoor dat de bestemming ‘top of mind’ blijft onder de consumenten en retailers?

“Wij hebben grote communicatie-campagne‘s verschoven naar een later tijdstip in de zomer (juli/ augustus) en verder zijn wij momenteel volop bezig met de voorbereidingen voor een grote wintercampagne voor aanstaande winter. Sinds de Corona crisis en de daarmee samenhangende onzekerheid bij reizigers, proberen wij via #austrianhomestories, op alle communicatiekanalen door middel van beelden, virtuele belevenissen en verhalen, te inspireren voor vakantie in Oostenrijk https://www.austria.info/nl.”

