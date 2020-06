“Oranje reisadvies voor Turkije is compleet gestoord”

Dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Turkije nog steeds op oranje (alleen noodzakelijke reizen) houdt, is “compleet gestoord”. Dat stellen meerdere reisbedrijven tegenover TravelPro. Turkije liet eerder al weten ook alle beperkingen voor Nederlanders die vakantie willen vieren in Turkije op te heffen. Daar kwam nog eens bij dat het land ook alle zorguitgaven tot € 3.000, € 5.000 en € 7.000 dekt in een verzekeringspakket van respectievelijk € 15, € 19 of € 23.

Ondertussen openen tal van landen (ook buiten Europa) hun grenzen, maar houdt Den Haag alles buiten Europa op ‘slot’ door het reisadvies oranje te houden. Honderden Turkije-liefhebbers kiezen er ondertussen zelf voor om een ticket naar Turkije te boeken. Zo vliegen diverse airlines al vanuit Nederland (Turkish Airlines dagelijks op Istanbul) en Duitsland (Lufthansa, SunExpress) meerdere keren per dag naar diverse Turkse bestemmingen. Tientallen Nederlandse touoperators van groot tot klein zien hierdoor hun Turkije-omzet verdampen. “Daar gaat de handel….”

In Duitsland gaat touroperator Bentour ondanks het oranje reisadvies reizen uitvoeren naar Turkije.

Diverse ondernemers uit de reiswereld lieten TravelPro al weten dat het een enorm grote ramp is voor de sector wanneer Turkije niet wordt ‘geopend’. Het land staat dan ook in de top 10 van populairste bestemmingen onder Nederlandse vakantiegangers. Het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research berekende dat er vorig jaar 725.300 Nederlanders naar Turkije reisden. “Wat er nu aan het gebeuren is dat geloof je eigenlijk niet. Het is verbijsterend”, aldus een ondernemer.

Deze week kwamen als resultaat van een intensief diplomatiek overleg verwelkomde de Turkse minister van Cultuur en Toerisme Mehmet Nuri Ersoy de ambassadeurs van de belangrijke herkomstlanden van buitenlandse toeristen in Turkije. Deze bijeenkomst, ‘Re-Turkey’ gaf de aanwezigen de gelegenheid om de aanpak van Turkije voor een ‘veilig toerisme’ in de praktijk te zien inclusief de maatregelen die voortvloeien uit het ‘Veilig Toerisme Certificering Programma’, van het vliegtuig tot de luchthaven en van de transfer tot de accommodatie.

Minister Ersoy verklaarde dat het aantal aanvragen voor certificering voor veilig toerisme snel toeneemt en steeds meer bedrijven en organisaties worden gecertificeerd. Ook wees hij op het lage aantal Covid-19 besmettingen in de populaire toeristische regio’s als Antalya, Aydin en Muğla. Ersoy: “”We hebben met alle aspecten rekening gehouden waar iemand op vakantie in Turkije mee te maken krijgt. Zo is er vanaf 1 juli een gezondheidsverzekering beschikbaar, die ook geldig is in geval van covid-19. Deze is beschikbaar voor buitenlandse vakantiegangers naar Turkije. Alle zorguitgaven tot drie-, vijf- en zevenduizend euro zijn gedekt in een verzekeringspakket van resp. 15, 19 of 23 euro. Deze zijn verkrijgbaar aan boord van samenwerkende luchtvaartmaatschappijen, op verkooppunten op de luchthavens, via reisorganisaties en online verkoopkanalen. Onze gasten kunnen zich comfortabel voelen.

“Ik ben me bewust van de recente positieve ontwikkelingen in Turkije waardoor de beperkingen, evenals de quarantaine, voor buitenlanders die Turkije bezoeken, zijn opgeheven. De komende periode zullen de ontwikkelingen, ook als het gaat om de epidemiologische ontwikkelingen, nauwlettend worden gevolgd zodat deze meegenomen kunnen worden in de afweging hoe na 1 juli aanstaande omgegaan kan worden met de adviezen voor niet-noodzakelijke reizen buiten de EU/Schengen”, dat liet Henk van der Vegt (waarnemend Directeur Consulaire Aangelegenheden en Visumbeleid) namens de minister van Buitenlandse Zaken begin vorige week weten aan het Turks Nederlands Ondernemers Platform (TNOP) waar ook op Turkije gespecialiseerde touroperators lid van zijn. Vooralsnog staat het reisadvies voor Turkije op oranje, terwijl ondernemers in de reisbranche wachten op een versoepeling en hun omzet zien verdampen.

