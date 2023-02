Overname Air Europa door IAG bijna afgerond

Deel dit artikel

International Airlines Group (IAG) heeft de volledige overname van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa bijna rond, dat meldt het bedrijf. IAG betaalt € 400 miljoen voor de resterende 80% van de gespecialiseerde vervoerder naar Latijns-Amerika.

IAG, onder andere het moederbedrijf van British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus, had sinds augustus 2022 een belang van 20% in Air Europa.

“Nu de overname van Air Europa is overeengekomen, maar onder voorbehoud van goedkeuringen die ongeveer achttien maanden kunnen duren, stelt dat ons in staat om Madrid te laten groeien als een hub. Madrid is dé toegangspoort tot Latijns-Amerika”, aldus Luis Gallego (CEO IAG).

Over de resultaten van IAG zegt Gallego: “2022 was een jaar van sterk herstel, gedreven door een aanhoudende vraag en heropening van markten. Op dit moment van het jaar zien we nog steeds veel boekingen, terwijl we ons ook bewust blijven van wereldwijde macro-economische onzekerheden. We transformeren onze bedrijven, met de bedoeling om IAG binnen enkele jaren terug te brengen naar pre-COVID-winstniveaus, door middel van belangrijke initiatieven om de klantervaring en operationele prestaties te verbeteren. Onze unieke groepsstructuur stelt ons in staat om omzet- en kostensynergieën te maximaliseren, en kapitaal te investeren om sterke rendementen te behalen.”

