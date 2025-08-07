Het Vakantie Festival krijgt steeds meer internationale allure. Ook Paradise & Wilderness heeft haar deelname bevestigd aan de eerste editie van het festival, dat in het voorjaar van 2026 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De organisatie, actief in Tanzania en Zanzibar, combineert unieke safari’s met idyllisch strandverblijf en is daarmee een waardevolle toevoeging aan het deelnemersveld.

Anouk Arts (vertegenwoordiger van Paradise & Wilderness) ziet in het festival een uitgelezen kans: ”Onze kracht ligt in het aanbieden van complete Tanzania-ervaringen, van avontuurlijke safaritochten in de mooiste nationale parken tot totale ontspanning op de parelwitte stranden van Zanzibar. Tijdens het Vakantie Festival willen we reizigers inspireren en laten zien hoe toegankelijk én bijzonder deze combinatie kan zijn.”

Maatwerk

Paradise & Wilderness is eigenaar van diverse lodges, tented camps, strandresorts en eigen jeeps in Tanzania. Alles wordt in eigen beheer uitgevoerd, waardoor maatwerk, betrouwbaarheid en service centraal staan.

Trots

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) is trots op de deelname: ”Paradise & Wilderness biedt een uitzonderlijk product. Hun aanwezigheid op het festival benadrukt dat we meer zijn dan een klassieke beurs. We brengen de wereld dichterbij, met partijen die echt iets unieks te bieden hebben. Dat zij zich al in deze fase aansluiten, is een bevestiging van het geloof in onze aanpak.”

Festivalgevoel

Ook mede-oprichter Frits Kuijper is enthousiast: ”We zien een enorme steun vanuit de markt, en Paradise & Wilderness past perfect bij het festivalgevoel dat we willen neerzetten. Hun aanbod ademt avontuur, natuur en beleving. Precies dat wat onze bezoekers zoeken.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 in ’s-Hertogenbosch. Het event brengt bestemmingen, reisorganisaties en lifestylemerken samen in een inspirerende en verrassende festivalsfeer, gericht op de reiziger van nu.



Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Ga dan naar https://vakantiefestival.com/exposanten/ of mail naar tj@vakantiefestival.com.