Positieve impact meer uitdragen: “Reisbranche by far de allerleukste sector”

CEO’s in de reisbranche waren het er tijdens het Travel Congress in Utrecht over eens dat reisbedrijven en -professionals de positieve dingen die de reissector brengt meer moet uitdragen. Frank Oostdam (ANVR), Arjan Kers (TUI), Marjon Kaper (ANWB), Harm Kreulen (KLM), Elke Dens (Toerisme Vlaanderen) gingen in discussie onder leiding van Wilfred Genee.

“Het is nog steeds geweldig om mensen een fantastische vakantie te bezorgen. Het is de allerleukste branche om in te werken”, aldus Arjan Kers (CEO TUI Nederland), die onder andere de maatschappelijke project van de TUI Care Foundation onder de aandacht bracht. “We krijgen ieder jaar met zoveel te maken en lossen zoveel met elkaar op. Van terroristische aanslagen tot orkanen, enzovoorts. De branche zal de komende jaren altijd onder druk staan. Ik baal er weleens van dat er altijd kritisch naar de branche wordt gekeken. Als er maar iets gebeurt, dan staan we negatief in het nieuws.”

Frank Oostdam (directeur ANVR) liet de ruim 300 aanwezigen weten zich zorgen te maken over hoe de publieke opinie ten opzichte van reizen is veranderd. “Denk aan ‘reizen is het nieuwe roken’. Ik ben geen voorstander van vliegtickets naar Barcelona voor €19, maar soms krijg je weleens het idee dat we als sector steeds vaker in een negatief daglicht worden gesteld. De reisbranche is by far de allerleukste sector om in te werken. Daarnaast zorgt reizen voor een betere wereld. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Het maakt je gelukkiger, open minded, enzovoorts.”

