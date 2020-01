I love travel. Op de dag dat we als reisprofessionals de 50e editie van de Vakantiebeurs inluiden, is het met alle kritiek die de reisbranche krijgt te verduren en waarmee het nieuws wél wordt gebaald (niet duurzaam, niet milieuvriendelijk, vertragingen en overtoerisme) misschien wel meer dan ooit nodig om onze liefde voor het vak, de branche de reiziger, reizen en de wereld in het zonnetje te zetten. #ilovetravel, beste reisprofessionals, durven jullie het nog wel in het openbaar toe te geven, zoals Nederland in het najaar massaal #trotsopdeboer deelde?

Geïnspireerd door de CEO’s die gisteren tijdens het Travel Congress reisprofessionals aanmoedigden om hun liefde en trots voor het vak en voor reizen meer te uiten, vind ik dat we daar als reisprofessionals vandaag gehoor aan moeten geven. Vandaag mag je de liefdesverklaring #ilovetravel wel een beetje extra uiten, maar laat je familie, vrienden, kennissen en consumenten met regelmaat (bijvoorbeeld via social media) zien hoe trots je bent op de sector, wat er vanuit de reisbranche wordt georganiseerd op het gebied van verduurzaming, wat er allemaal wordt gedaan wanneer er een noodsituatie is op een bestemming en er overuren worden gedraaid en wat er allemaal wordt gedaan op maatschappelijk gebied. #ilovetravel

Ook gisteren was het weer zover. Zit je als reis- en luchtvaartsector helemaal uit te kijken naar de 50e editie van de Vakantiebeurs, komt er negatief nieuws vanuit Den Haag: ‘Alleen groei van de luchtvaart en opening Leystad Airport bij beperking uitstoot stikstof’. Toen ik ANVR-directeur Frank Oostdam vorige week sprak vond ik hem eigenlijk wat overdrijven toen hij zijn angst uitsprak dat de Nederlander waarschijnlijk steeds vaker over de grens zal opstappen voor een vliegvakantie, dat de Nederlander daar heen wordt verjaagd door de overheid en andere instanties. En waarom? Zijn we zó hard aan het werk in Nederland, krijg je stank voor dank. Als groeien in Nederland niet meer mogelijk is, dan wijkt men wel uit naar het buitenland.

De reisbranche en luchtvaart zijn al jaren negatief in het nieuws, omdat Nederlanders kampioenen zijn in klagen, negatief nieuws nou eenmaal eerder in het oog springt en positief nieuws niet interessant is om te publiceren? Zijn de media niet mede-verantwoordelijk voor de vaak negatieve manier waarop de reisbranche in het nieuws komt?

Kom eens met reportages hoe hard er wordt gewerkt door reisprofessionals om klanten te helpen wanneer een reisbedrijf failliet gaat. Natuurlijk leven we als reisprofessionals mee wanneer reizigers iets vervelends overkomt tijdens een reis/vakantie. Als er iets vervelends gebeurt, zal dan ook alles uit de kast worden gehaald om iemand te helpen. Helpen, klaar staan voor iemand anders, adviseren, een luisterend oor, het zit allemaal in het dna van een reisprofessional. Gisteren hoorde ik iemand zeggen: “Ik sta niet op met het idee om iemand eens een slechte dag te bezorgen”.

Je zou het als millennial, generatie X, Y en Z niet denken, maar de reissector heeft altijd moeten innoveren. Sla de archieven er maar op na en zie bijvoorbeeld de regen aan klachten na de invoering van de straalmotoren. Heeft de luchtvaart er niks aan gedaan? Ze hebben er zeker wat aan gedaan. Jullie weten dat er keihard wordt gewerkt door de luchtvaart aan milieuvriendelijkere, stillere toestellen. Al jaren.

De overheid, Schiphol, iedereen moet airlines die hier werk van maken belonen en laat het weten aan je partners en aan de consument hoe hard je als airline werkt aan verduurzaming: duurzamere toestellen, geen plastic, recyclebare dingen, milieuvriendelijkere apparatuur en initiatieven om te verduurzamen als biofuel, vertel het, ook al is dat volgens sommigen nog niet genoeg. Geef airlines die er werk van maken meer slots en verjaag de airlines die met toestellen werken die slecht zijn voor het milieu uit de EU.

Wat te denken van initiatieven als de Peter Pan Vakantieclub van Transavia dat al ruim 20 jaar vakanties voor jongeren tussen de 13 en 20 jaar oud organiseert die door ziekte of moeilijke omstandigheden niet ‘gewoon’ op vakantie kunnen. Tijdens deze reizen staat niet de ziekte, maar plezier maken met lotgenoten centraal.

Er zijn zoveel initiatieven in de reissector waar de Nederlander geen weet van heeft. De talloze maatschappelijke initiatieven (durf ze te benoemen, wees er trots op). Zo heb ik ooit in Marrakech mogen zien hoe TUI Care Foundation het initiatief Pikala Bikes steunt waarbij jongeren een opleiding krijgen en kans op een baan, op een mooie toekomst. Denk ook aan Travel Impact Lab. Zo zijn er ook talloze reisprofessionals met prachtige goede doelen initiatieven. Ook wordt er door de reissector hard gewerkt aan het plastic probleem, nemen zowel grote als kleine hotels , reisbedrijven en landen initiatieven met betrekking tot duurzaamheid en zo vergeet ik vast talloze activiteiten die de wereld mooier maken waar andere sectoren nog een voorbeeld aan kunnen nemen.

Veel mensen die ik vandaag op de Vakantiebeurs en in de toekomst zal spreken, zullen blij zijn dat zij in de reiswereld werken. Zij weten ook hoe hard er (voor elkaar en voor de klant) wordt gewerkt. Concullega’s helpen wanneer dat nodig is, in welke branche zie je dat nou? Het enige minpuntje is voor sommigen het salaris, maar dat is lang niet zo slecht als ik dit hiermee misschien doe vermoeden. Damcho Rinzin uit Bhutan liet ons daar tijdens het Travel Congress ook over nadenken: “Misschien kan ik in een ander land meer verdienen, maar van geld word je in the end niet gelukkiger.”

Natuurlijk weten wij als sector ook dat reizen vervuilend is, maar wij weten ook dat veel Nederlanders gelukkig worden van reizen. Een dagje rondrijden of wandelen in de eigen gemeente leert je vaak al veel nieuwe plekjes kennen, maar ook een weekendje weg in eigen land is heerlijk. Wat te denken van een zon- of wintersportvakantie waarvan je helemaal opgefrist thuiskomt en wat te denken van verre reizen naar inspirerende oorden. Misschien geeft het je als reiziger een fijner gevoel wanneer je boekt bij een partij waarvan de purpose je aanspreekt. Voel je niet schuldig wanneer je wilt of gaat reizen, reis bewust, maar blijf reizen. Weet dat er een sector achter zit waarin mensen werken die van reizen houden én van de wereld. #ilovetravel

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.