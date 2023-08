De Qantas Group uit Australië heeft het laatste deel van hun vlootvernieuwingsprogramma onthuld met een bevestigde bestelling van 24 vliegtuigen om de bestaande Airbus A330-vloot te vervangen.

Deze bestelling omvat twaalf Airbus A350’s en twaalf Boeing 787’s, die vanaf FY27 in het komende decennium zullen worden geleverd.

Aankoopopties

De oneworld-luchtvaartmaatschappij heeft verder medegedeeld dat er aanvullende aankoopopties zijn verkregen, gelijk verdeeld tussen beide vliegtuigbouwers, om in de toekomst meer flexibiliteit en groeimogelijkheden te hebben. De bedoeling is ook om hun tien A380’s rond FY32 te vervangen door A350’s.

Groter bereik

De huidige A330-vloot van Qantas wordt vooral ingezet voor internationale vluchten naar Azië en de VS, evenals enkele nationale routes. Met de nieuw bestelde 787- en A350-vliegtuigen, die een groter bereik hebben, kunnen ze het gehele internationale netwerk van de maatschappij bedienen en nieuwe bestemmingen toevoegen.

Project Fysh

De vernieuwing van de internationale vloot draagt de naam ‘Project Fysh’, ter nagedachtenis aan Sir Hudson Fysh, medeoprichter van Qantas, die in 1935 de internationale dienst van de maatschappij opstartte.

Miljardeninvestering

Alan Joyce, CEO van Qantas Group, zei: “De vlootvernieuwing betekent een investering van miljarden in onze nationale luchtvaartmaatschappij, wat positief is voor zowel klanten als medewerkers. Bovenop de 149 al bestelde vliegtuigen, blijven we onze binnenlandse vloot vernieuwen voor Qantas en Jetstar en werken we aan directe vluchten voor Project Sunrise naar Londen en New York.”



Lees ook: Qantas lanceert Qantas Distribution Platform in Nederland.

Betrouwbaar

Hij voegde toe dat zowel de 787 als de A350 betrouwbaar en competent zijn, en dat deze vliegtuigen die in het komende decennium zullen arriveren, twee decennia in de vloot zullen blijven, wat nieuwe kansen en ervaringen voor klanten en medewerkers zal bieden.

Project Sunrise

Met de nieuwe bestellingen zal Qantas in totaal 18 787-9’s en 8 grotere 787-10’s hebben, waarvan de eerste leveringen in FY27 zijn gepland. Daarnaast zal de maatschappij 24 A350-1000’s van Airbus ontvangen – 12 hiervan waren al eerder bevestigd onder ‘Project Sunrise’.

Vervolglevering

Later dit jaar verwacht Qantas Group de eerste twee QantasLink A220’s te ontvangen. Door verstoringen in de toeleveringsketen kunnen vervolgleveringen echter met enkele maanden worden uitgesteld, zo liet het bedrijf weten.

Foto: Qantas-vloot op Melbourne Airport. Copyright: Peter Gudella / Shutterstock.com.