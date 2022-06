Qantas lanceert Qantas Distribution Platform in Nederland

Deel dit artikel

Het nieuwe generatie distributieplatform van Qantas is per direct beschikbaar voor meer internationale reisagenten waaronder die in Nederland. De luchtvaartmaatschappij zegt dat agenten met het nieuwe systeem de mogelijkheid krijgen om een persoonlijkere klantenservice te bieden en toegang krijgen tot nieuwe omzetmogelijkheden.

Het Qantas Distribution Platform – gebouwd met behulp van IATA’s New Distribution Capability (NDC)-standaarden – is naast Nederland ook gelanceerd in Italië, Frankrijk, België, Luxemburg, India, Israël, Ierland en Papoea-Nieuw-Guinea. Het platform werd in mei uitgerold in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika en zal in de komende maanden geleidelijk worden uitgerold naar andere markten.

‘Het platform is ontworpen om de service die agenten aan klanten bieden te verbeteren met een breder scala aan producten, waaronder speciale aanbiedingen voor Qantas Frequent Flyers, aanvullende producten en dynamische commissiemogelijkheden’, aldus Qantas. ‘De uitbreiding van het programma naar meer landen zal reisbureaus over de hele wereld ook toegang geven tot meer geautomatiseerde processen en verbeterde functionaliteit voor Qantas-boekingen, inclusief geautomatiseerde terugbetalingen en hervalidatie van tickets.’

Het Qantas Distribution Platform werd voor het eerst beschikbaar gemaakt in Australië en Nieuw-Zeeland. ‘Agenten kunnen profiteren van dynamische commissiemogelijkheden en speciale aanbiedingen voor klanten, zoals 20 procent korting op bepaalde routes’, aldus de airline.

Author Arjen Lutgendorff