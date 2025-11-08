De Ecuadoraanse hoofdstad zet haar culturele, gastronomische en duurzame aanbod voort in Milaan, Rome, Parijs en Madrid tussen 11 en 14 november, met als doel haar aanwezigheid op de belangrijkste Europese toeristische markten te versterken.

Na haar deelname aan de World Travel Market in Londen, start Quito Turismo in Amsterdam op 10 november haar Europese promotietour “Voel het Middelpunt van de Wereld – Europa 2025”, dat ook wordt georgansieerd in Milaan, Rome, Parijs en Madrid tussen 10 en 14 november.

Met deze actie wil Quito zich positioneren als een culturele, gastronomische en duurzame bestemming in Europa. De stad versterkt haar aanwezigheid op strategische markten zoals Nederland, Italië, Frankrijk en Spanje, en bevordert de internationalisering van de bestemming door directe samenwerking met belangrijke spelers uit de toeristische sector.

Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam zullen vertegenwoordigers van Quito Turismo hun brede toeristische aanbod presenteren aan reisbureaus, touroperators, luchtvaartmaatschappijen en vakmedia. Quito biedt een unieke combinatie van een UNESCO-Werelderfgoed historisch centrum, authentieke culturele ervaringen, rijke lokale gastronomie en stedelijke natuur van grote ecologische waarde.

De delegatie uit Quito wordt vergezeld door tien lokale touroperators: Adventure Journeys, Akangau, CarpeDM Adventures, Colón Explorers, Ecuador Trails, Gulliver Expeditions, Latin Trails, Metropolitan Touring, Pure Ecuador en Surtrek. Deze bedrijven presenteren een gevarieerd en complementair aanbod – van avontuur- en natuurgericht toerisme tot culturele, gemeenschapsgerichte en duurzame ervaringen – waarmee ze de rijkdom en diversiteit van het toeristische product van Quito laten zien.

Deze gezamenlijke deelname versterkt de publiek-private samenwerking en stimuleert de ontwikkeling van toeristische ervaringen die zijn afgestemd op de Europese reiziger, die op zoek is naar authenticiteit, duurzaamheid en direct contact met de lokale cultuur.

De tour “Voel het Middelpunt van de Wereld – Europa 2025” maakt deel uit van de internationale promotiestrategie van de gemeente Quito, die de Ecuadoraanse hoofdstad wil consolideren als toegangspoort tot het land en als referentiepunt voor duurzaam toerisme in Zuid-Amerika.