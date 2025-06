Vandaag heeft de rechtbank in Haarlem de aangekondigde 24-uursstaking van FNV en CNV verboden. Dit houdt in dat er aanstaande zaterdag niet gestaakt mag worden bij de grondafdeling van KLM. KLM wil snel weer met de bonden in gesprek om tot goede oplossingen te komen.

“Dat de staking niet door mag gaan is goed voor onze passagiers en het bedrijf. Het probleem is daarmee niet opgelost. Daarom is het belangrijk dat we er samen met de bonden uitkomen”, aldus Miriam Kartman, directeur HR bij KLM. “KLM wil verder praten met alle bonden over de cao om zo samen te werken aan afspraken die goed zijn voor iedereen.”