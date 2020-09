Reisadvies: boek juist nú vakantie!

De zomervakantie zit er nog maar net op, maar er is er geen beter moment om een vakantie te boeken dan nú! Waarom? Vind je het gedoe? Lees snel verder voor een aantal redenen om juist wél op vakantie naar het buitenland te gaan.

Voor je het weet hebben de meeste van ons herfstvakantie of moet je last minute gaan bedenken wat te doen met kerst en het kerstdiner. Juist in deze maanden is het hier in Nederland gegarandeerd hondenweer, tenminste; geen weer waarbij je niet hoeft na te denken of je nu wel of niet een blouse, trui of jas aan moet trekken. Sneeuwzekerheid heb je in Nederland al jaren niet meer. Het weer is, volgens mij, al een ontzettend goede reden om een vakantie naar het buitenland te boeken.

Aan de kinderen hoef je het niet eens te vragen of zij naar het buitenland op vakantie willen. Laten we wat dat betreft wat meer het kind in ons zien te vinden en die angst van ons af gooien. De voor de hand liggende redenen bij kinderen voor een vakantie? De zwembaden, je kan meedoen aan allerlei activiteiten, (binnen)speeltuinen, onbekende plekjes ontdekken, vakantievriendjes maken, lekker eten/ijs, andere musea dan in eigen land en sowieso op een andere plek zijn is al een avontuur op zich. Een vakantie in Nederland blijft toch Nederland en ‘Nederland’ zou je eigenlijk kunnen zien als een synoniem van ‘thuis’. Na een paar weken school, wat veel kinderen niet meer zo gewend zijn, zijn ze er ook wel aan toe…net als vader en moeder.

Wie toch besluit om ook in 2020-2021 in Nederland te blijven, kan er vanuit gaan dat het zeker in de vakanties bij de interessante attracties, musea, binnenzwembad, enzovoorts drukker is dan een normale doordeweekse dinsdagmiddag. Helemaal wanneer de coronaregels blijven zoals ze nu zijn. Spontaan ergens naartoe zit er al snel niet in. Heb jij een reisje op de planning staan naar bijvoorbeeld Curaçao, dan garandeer ik je dat je relaxed bij het zwembad kan zitten of dat je met een huurauto binnen no time op een prachtig relatief zeer rustig strandje zit.

Ik weet dat veel mensen de afgelopen zomer hebben genoten van een heerlijke vakantie in eigen land, maar er zijn er ook heel veel achtergekomen dat twee weken Ameland toch wel erg lang is en dat zo’n megagroot opblaasbaar zwembad nu wel erg veel ruimte in beslag neemt in de schuur. En twee keer twee uur of maar één uur per dag zwemmen, wie heeft het niet meegemaakt op zijn of haar vakantiepark in Nederland. En dan de prijzen, in veel gevallen idioot hoog (maar ergens wel begrijpelijk natuurlijk)! De stranden van (de meeste) buitenlandse bestemmingen waar we wél naartoe kunnen, kan je tenminste onbeperkt bezoeken.

Ps. Passen jullie in de branche ook een beetje op met foto’s maken op momenten dat je per ongeluk toch iets te dicht bij elkaar staat tijdens (één van de schaars georganiseerde) branche-evenementen? Voor je het weet word je aan de schandpaal genageld. Nee, geen grap(perhaus). Gelukkig zijn we wat dat betreft geen ministers van justitie. Overigens kon ik de foto van Willem en Maxima met een restauranthouder in Griekenland wel waarderen. Wat een koning! Lekker genieten in Griekenland, zoals zovelen doen en eigenlijk ook willen. Ja, ik kan aan mijn water voelen dat een aantal lezers het er niet mee eens is. Wie durft te beweren zonder coronafout te hebben geleefd in de afgelopen maanden, mag hieronder naam en adres achterlaten. Dan krijg je een eervolle vermelding in de eerstvolgende editie van TravelPro.

Ja, er wordt zo hier en daar iets georganiseerd in de reisbranche en dat is volgens mij ontzettend goed. Webinars, studiereizen, kortingen op cruises, maar ook meetings met bijvoorbeeld bestemmingsspecialisten. Zolang we als reisprofessionals zelf niet eens laten zien dat reizen mogelijk is, dan hoef je dat van consumenten al helemaal niet te verwachten.

Ook het argument dat men in andere landen niet de medische kwaliteit kan leveren die wij in Nederland gewend zijn, kan de prullenbak in. De medische zorg in Nederland is goed, maar onderschat de medische zorg in andere landen niet. En dacht je nou echt dat je niks kan overkomen in het buitenland wanneer er een werkend vaccin is gevonden tegen het coronavirus?

Wie dit jaar op vakantie gaat, uiteraard naar een bestemming waar het reisadvies dat ook toelaat, zal volgens mij een onvergetelijke vakantie beleven. Je zal een bestemming zien die maandenlang niet is bezocht door toeristen. Een bestemming waar het in ieder geval rustiger zal zijn dan normaal. Een bestemming waar je met open armen wordt ontvangen en ja, soms zul je je ook op zo’n bestemming aan enkele regeltjes moeten houden. Maar toch, een andere plek, even weg van thuis, nieuwe herinneringen maken.

Tja, nu alleen nog het reisadvies. Het wordt hoog tijd dat de verantwoordelijken op het ministerie van Buitenlandse Zaken een vakantie wordt aangeboden. Wie o wie heeft er iets in de aanbieding? Zeg nou zelf; is echt ieder dorpje en stadje in de Verenigde Staten onveilig? Is het zoveel onveiliger in de resorts in landen waar we wel heen mochten in tijden dat er in andere delen van zo’n land met regelmaat aanslagen plaatsvonden? Of de resorts en kleine accommodaties in Azië? Zet niet hele landen/werelddelen op slot!

Veel mensen willen wél op vakantie, maar het reisadvies en regeltjes die de overheid bedenkt zijn vaak dé reden dat de Nederlander een vakantie boeken ‘gedoe’ vindt. Kan ik wel of niet naar een bepaalde bestemming, heb ik een coronatest nodig, moet ik een mondkapje dragen, kom ik wel terug als het reisadvies wijzigt en meer van dat soort vragen. Vragen, vragen en nog meer vragen. Inderdaad, veel van de vakantiegangers die nu dus niet gaan regelen het altijd zelf wel, of in ieder geval, zij hebben nauwelijks contact met een reisprofessional. Ik zie dagelijks wat touroperators, rederijen, airlines, tourist boards, enzovoorts, enzovoorts allemaal wel niet hebben geregeld om voor iedereen een onbezorgde vakantie te verzorgen. Raadpleeg snel een reisprofessional en boek die vakantie voordat vakanties net als je zorgpremie misschien wel flink duurder gaan worden!

