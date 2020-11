Reisadvies Bonaire gaat weer naar geel

Het reisadvies van Bonaire gaat van oranje naar geel, dat zegt gezaghebber Edison Rijna op basis van de informatie die hij heeft ontvangen. De gezaghebber diende ruim twee weken geleden het verzoek in om het reisadvies van Bonaire weer te wijzigen van oranje naar geel, omdat het eiland het coronavirus al langere tijd onder controle heeft.

Volgens Bonairiaanse media duurde het even voordat de knoop werd doorgehakt, omdat Nederland eerst naar de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk wilde kijken. Halverwege september vroeg het eiland zelf nog aan Nederland om het reisadvies te wijzigen van geel naar oranje, omdat het aantal besmettingen toenam en de zorgcapaciteit in Bonaire beperkt is.

