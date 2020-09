Reisadvies Bonaire gewijzigd naar oranje

Het reisadvies voor Bonaire is gisteravond gewijzigd van ‘geel’ naar ‘oranje’. “Omdat de zorgcapaciteit in Bonaire beperkt is en het aantal besmettingen toeneemt, worden niet noodzakelijke reizen naar Bonaire afgeraden”, laat Buitenlandse Zaken weten.

Afgelopen maandag ging Bonaire in een lichte lockdown en werd er een verzoek ingediend om het eiland een oranje bestemming te maken. “In principe werken de reisadviezen niet op basis van verzoeken van andere landen. Als een land besluit de grens te sluiten voor Nederlandse vakantiegangers, is dat voor Buitenlandse Zaken reden om het land op oranje te zetten. Dat is een zelfstandig besluit van Nederland. In dit geval speelt mee dat Bonaire geen buitenland is, het is onderdeel van Caribisch Nederland”, laat BuZa weten aan TravelPro.

