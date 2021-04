Reisadviezen Aruba, Bonaire en Curaçao verder aangescherpt: ‘Zorg bijna niet beschikbaar’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor Aruba, Bonaire en Curaçao verder aangescherpt. Er was al sprake van oranje reisadviezen, maar Nederlanders die zich nu niet aan het reisadvies willen houden worden gewezen op het feit dat de ziekenhuizen op de eilanden door een grote toename van het aantal besmettingen met het coronavirus onder zware druk staan.

‘Bedenk goed of het strikt noodzakelijk is dat u naar Aruba, Bonaire of Curaçao moet reizen’, aldus de gisteravond aangescherpte reisadviezen. ‘Er is nauwelijks tot geen intensive care capaciteit beschikbaar. Alle niet-noodzakelijke zorg is stilgelegd. Houd er rekening mee dat als u zorg nodig heeft, deze bijna niet beschikbaar is.’ De actuele Covid-situatie op Curaçao is zo ernstig, dat het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Nederlanders met een tijdelijke verblijfplaats heeft gevraagd om het eiland te verlaten.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.