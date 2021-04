[…] Oproep aan Nederlanders met tijdelijk verblijf om Curaçao te verlaten… […]

De actuele Covid-situatie op Curaçao is zo ernstig, dat het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Nederlanders met een tijdelijke verblijfplaats vragen om het eiland te verlaten.

In een oproep aan in Nederland ingeschrevenen met een tijdelijke verblijfplaats op Curaçao laat de overheid weten dat de zorgcapaciteit op het eiland ontoereikend is en dat het vanwege het hoge aantal besmettingen nog verder onder druk zal komen te staan.

‘De Nederlandse overheid ondersteunt Curaçao op verschillende manieren bij het bestrijden van de pandemie. De zorg op Curaçao moet op korte termijn ontlast worden om de nieuwe stroom patiënten aan te kunnen. De Nederlandse overheid roept daarom haar ingezetenen op om het eiland zo snel mogelijk te verlaten als uw verblijf op Curaçao niet strikt noodzakelijk is.’

De oproep geldt in ieder geval tot 15 april. De overheid raadt aan om contact op te nemen met desbetreffende luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie voor het omboeken van de terugvlucht naar Nederland. Bij terugkeer naar Nederland dienen reizigers te voldoen aan de actuele richtlijnen. Er is een testverplichting voor vertrek vanaf Curaçao en bij thuiskomst in Nederland moeten reizigers in thuisquarantaine. Meer info is te vinden op de website van het reisadvies voor Curaçao.

