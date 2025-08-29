MSC Cruises nodigt dit weekend meerdere reisprofessionals uit om de Formule 1 race in Zandvoort te bezoeken.

Foto: Peter Vroom (Westbound Travel), Danielle Groot (MSC Cruises), Natasja van Rossum (TUI IJsselstein) en Ellen Beets (United Travel) en rechts de pitbox van het BWT Alpine Formula 1 Team.

Travelpro was vrijdag aanwezig en mocht plaatsnemen in de Paddock Club, ‘de meet & greet van celebrities, waar alles tiptop is geregeld en de beleving van de Formula 1 op z’n best is. Van luxe high-end catering tot hoogwaardige hospitality’, zoals het circuit dit zelf omschrijft.

Winnaars

Natasja van Rossum (TUI IJsselstein), Peter Vroom (Westbound Travel) en Ellen Beets (United Travel) waren als winnaars van een incentive van MSC Cruises aanwezig en beleefden de dag samen met Danielle Groot en Wim Willems van MSC Cruises. Stuk voor stuk waren na afloop enthousiast over wat ze allemaal meemaakten, zoals een rondleiding door de Paddock, het bekijken van de training en het spotten van coureurs.

Exclusief kijkje achter de schermen

Wim liet aan Travelpro weten dat hij direct werk maakte om tickets in de Paddock Club te regelen nadat begin dit jaar bekend werd dat MSC Cruises Premium Partner van het BWT Alpine Formula 1 Team werd. “Dit is ongelooflijk, zoiets heb ik nog nooit gezien”, aldus Wim enthousiast over het circuit en de Paddock Club. Travelpro kreeg een exclusief kijkje in achter de schermen in de pitbox van BWT Alpine Formula 1 Team, het team dat MSC Cruises sponsort. Het logo van MSC Cruises was dan ook prominent zichtbaar op de racewagens van het team.

MSC en Formule 1®

MSC Cruises schreef eerder in een persbericht dat de samenwerking met BWT Alpine Formula 1 Team de overeenkomsten tussen de cruise- en autosportindustrie benadrukt, zoals innovatie, precisie, teamwork en een streven naar uitmuntendheid. Pierfrancesco Vago, Executive Chairman van MSC Cruises, benadrukt dat deze samenwerking een logische stap is, gezien de wereldwijde groei van de Formule 1® en de gedeelde waarden van innovatie en teamgeest. Flavio Briatore, Executive Advisor van het BWT Alpine F1 Team, ziet boeiende synergieën tussen autosport en luxe cruisen en kijkt uit naar gezamenlijke projecten tijdens en na het F1-seizoen.

Eind mei lieten Formule 1® en de cruisetak van de MSC Group, waar MSC Cruises en Explora Journeys onder vallen, dat hun samenwerking wordt verlengd. MSC blijft daardoor tot en met 2030 wereldwijd partner van de Formule 1.

Kijk voor meer video’s en foto’s op het Instagram– of Facebook-kanaal van Travelpro.