Reissector heeft het loodzwaar: noodpakket en voucherbank hard nodig

De reissector, waarbij zo’n 20.000 reisprofessionals werkzaam zijn, is een van de weinige sectoren die nu al meer dan een half jaar praktisch geheel stilstaat. Ondanks deze crisistijd met een omzetverlies van ruim 80% behoudt de zwaar getroffen sector haar perspectief op de lange termijn. De Nederlander wil immers op vakantie; maar met een wereld op ‘oranje’ kan dit nu even niet. Alleen overheidsmaatregelen, waaronder een voucherbank en de juiste maatregelen van een derde noodpakket, kunnen reisbedrijven helpen deze loodzware periode te overbruggen.

“Met een omzetverlies van meer dan 80% (en voor bedrijven die reizen organiseren naar intercontinentale bestemmingen ligt dit nog hoger) overtreft de sector ruimschoots -in de nu uitgelekte plannen voor een nieuw derde economisch noodpakket- het criterium van 30% omzetdaling. Echter, de daar aan gekoppelde lagere NOW-overheidsbijdrage van 70-80% helpt veel reisbedrijven helaas onvoldoende en zal hun wellicht alsnog de das om doen. Het uitgelekte voorstel om dit derde noodpakket te laten doorlopen tot een volgende zomer zou een mooie stap zijn om bedrijven de winter door te helpen, maar is niet genoeg”, aldus Walter Schut (adjunct-directeur ANVR).

Voucherbank

Naast deze stap roept de reisbranche al maanden om sectorspecifieke maatregelen vanuit de overheid; steun die de overheid in het begin van de crisis al heeft toegezegd. Een van de sectorspecifieke maatregelen die voor een deel kan helpen is het plan dat garantiefonds SGR en ANVR hebben voorgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken om te komen tot een voucherbank. De reisvouchers mét SGR-garantie, voor de consument van wie de reis is of wordt geannuleerd, moeten ‘vroeg of laat’ worden terugbetaald aan de reiziger. Om bedrijven uiteindelijk niet alsnog te laten omvallen, zouden bedrijven via SGR geld moeten kunnen lenen van de overheid met de afspraak dat dit bedrag over een aantal jaren wordt terugbetaald. Hiermee kan én het reisbedrijf overeind blijven én de consument krijgen waar hij recht op heeft én de schade voor SGR en overheid (bij faillissementen van bedrijven) kan op deze wijze worden beperkt.

Loodzwaar

De ANVR-reissector heeft het loodzwaar, blijft creatief en ziet perspectief, maar kan straks alleen prachtige reizen blijven organiseren voor de Nederlander als zij nu financieel wordt geholpen door de overheid. Dat kan het behoud betekenen van 20.000 banen waarvoor de overheid dan geen uitkeringen hoeft te bekostigen.

