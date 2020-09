Reissector vraagt EU om hervorming Richtlijn Pakketreizen middels petitie

Een petitie waarin de Europese Unie (EU) wordt gevraagd om een hervorming van de Richtlijn Pakketreizen, volgens velen ook wel de kern van alle ellende, wordt aangeboden indien er 5.000 handtekeningen worden opgehaald. Veel Nederlandse reisprofessionals hebben de petitie al ondertekend en sporen anderen aan dit ook te doen. “Wij verlangen dat klanten een deel van de annuleringskosten betalen in geval van annulering wegens overmacht.”

Vlak na het uitbreken van de coronacrisis, begin april, wees een mede-eigenaar/-oprichter van een voetbalreisbureau TravelPro op de negatieve gevolgen door de Richtlijn Pakketreizen. “De ANVR en SGR zijn continu in de media, maar het gaat alleen maar over het ‘geweldige’ Corona-voucher waarmee de reisbranche volgens hen wordt gered, maar het is een kwestie van rekken. Veel van mijn contacten in de branche verwachten dat 80% gaat omvallen. Mede doordat de Nieuwe Europese Richtlijn Pakketreizen slecht is voor heel veel partijen. Vijf jaar geleden waarschuwde Ronald Raadsheer (TravelXL) al voor het bestaansrecht van veel partijen door de nieuwe Richtlijn Pakketreizen…

Volgens de initiatiefnemers van de petitie bevindt de toerismesector wereldwijd zich in een situatie waardoor haar voortbestaan wordt bedreigt als gevolg van de coronacrisis en verergerd de EU Richtlijn 2015/2302 (2011/83/EU) de situatie. “Wij verlangen dat klanten een deel van de annuleringskosten betalen in geval van annulering wegens overmacht.” Volgens deze richtlijn moeten alle reisorganisaties de volledige reisprijs binnen veertien dagen terugbetalen indien een reis niet kan plaatsvinden als gevolg van onvermijdelijke buitengewone omstandigheden.

Op 1 januari 2021 dient de Commissie bij het Europees Parlement en bij de Raad een algemeen verslag in over de toepassing van deze richtlijn. Het is dan ook zaak voor de initiatiefnemers van de petitie om met goed onderbouwde wetswijzigingen te komen.

“De reisorganisator heeft al voor het begin van de reis diensten geleverd, waaronder advies, voorbereiding van aanbiedingen en het boeken van reisdiensten (vluchten, hotels, tochten, transfers). Bovendien betalen vooral kleine en middelgrote gespecialiseerde reisorganisaties hun klanten een voorschot in de vorm van vooruitbetalingen voor vluchten, hotels, etcetera. Nog de geleverde dienst, nog de betaalde voorschotten mogen door de reisorganisatie niet worden gefactureerd aan haar klanten in geval van een annulering als gevolg van een pandemie”, aldus de initiatiefnemers.

Sinds 18 maart worden annuleringen van geboekte reizen uitgevoerd. “Ook in dit geval zorgen de reisorganisaties voor de annulering van diensten waarvoor zij niet worden betaald. Zij ontvangen geen of vertraagde terugbetalingen van de luchtvaartmaatschappijen. In het buitenland betaald geld wordt meestal niet terugbetaald; de reisorganisatoren zelf ontvangen alleen maar creditnota’s. Veel gespecialiseerde reisorganisatoren zijn al gedwongen om hun zaak te liquideren als gevolg van de bovengenoemde richtlijn pakketreizen.”

De initiatiefnemers laten weten dat dit voor de consument betekent dat de diversiteit van het aanbod van reisorganisaties in de EU aan het verdwijnen is. “Kleine en middelgrote ondernemingen die individuele reizen samenstellen, kunnen niet overleven. Grote concerns worden gesteund door de staat en zullen in de toekomst de markt en de prijzen dicteren. Wij verlangen dat klanten een deel van de annuleringskosten betalen in geval van annulering wegens overmacht.”

Het juridisch mogelijke kader voor deze wijziging is door professor Dr. Führich in een open brief aan de Duitse Minister van Justitie, mevrouw Lambrecht, geschetst. De initiatiefnemers van de petitie vraagt mensen die diversiteit van het aanbod in de Europese reisbranche willen behouden en van mening zijn dat het verrichte werk eerlijk moet worden betaald de petitie te tekenen om een wijziging van de Europese richtlijn pakketreizen in gang te zetten.

