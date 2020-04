“Richtlijn Pakketreizen slecht voor ‘kleintjes’: 80% gaat omvallen, voucher is een kwestie van rekken”

“De ANVR en SGR zijn continu in de media, maar het gaat alleen maar over het ‘geweldige’ Corona-voucher waarmee de reisbranche volgens hen wordt gered, maar het is een kwestie van rekken. Veel van mijn contacten in de branche verwachten dat 80% gaat omvallen. Mede doordat de Nieuwe Europese Richtlijn Pakketreizen slecht is voor heel veel partijen”, zo laat de mede-eigenaar/-oprichter van een voetbalreisbureau die graag anoniem wil blijven, weten aan TravelPro.

Het voetbalreisbureau verkoopt al ruim tien jaar reizen naar topwedstrijden in de Europese voetbalcompetities. De mede-eigenaar laat weten dat reisorganisaties als die van hem slecht geholpen zijn met de Nieuwe Europese Richtlijn Pakketreizen. Hij hoopt, zoals zovelen, dat de richtlijn zo snel mogelijk herzien gaat worden. “De consument is 100% heilig, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook van mening dat de consument zijn of haar geld terug moet krijgen. Alleen ik ben óók van mening dat reisorganisaties hun geld terug moeten krijgen. De nieuwe richtlijn maakt reisorganisaties tot een soort verzekeraar, maar dat zijn wij niet.”

Kleintjes extra de dupe

Volgens de eigenaar van het voetbalreisbureau zijn kleine reisorganisaties extra de dupe, want zij kunnen niet rekenen op staatssteun waar grote partijen wel op kunnen rekenen. “Ik lees bedragen van in de miljarden die bedrijven ontvangen. Wat wij krijgen zijn in verhouding broodkruimels. We kunnen komen voor € 4.000, maar dat is twee maanden huur. Daarnaast maakt staatssteun het mogelijk dat 90% van de personeelskosten de komende drie maanden doorbetaalt kunnen worden, alleen de website waar je dat kan aanvragen hangt aan twee zijden draadjes. Dat is dus voorlopig nog niet geregeld.”

Liquide middelen geparkeerd

Voorlopig kan de ondernemer fluiten naar zijn centen, want al zijn partners houden het geld van hem en zijn klanten vast of keren vouchers uit. “Die vouchers heb ik voorlopig nog niet. Het KLM- of Transavia-ticket, het hotel en het wedstrijdticket worden direct ingeboekt wanneer iemand een reis boekt. Al die partijen houden nu het geld vast. Ze werken allemaal met vouchers. Door de vouchers staan al onze liquide middelen geparkeerd bij derden, dus hoe gaan wij nieuwe vakanties voor klanten met de Corona-voucher voorfinancieren?”

Extra kosten

Ook de samenwerking met zijn betaal- en ticketprovider leveren extra kosten op. “Voor twee KLM-tickets van € 100 per stuk regelden zij twee vouchers waar ze € 25 per ticket voor in rekening hebben gebracht plus administratiekosten van € 25. De twee vouchers zijn € 200 waard, maar ik krijg een factuur van Airtrade van € 75 en ik heb ze bij de boeking ook al ticketfee voor twee tickets betaald. Op deze manier komen er wel heel veel kosten voor ons bij kijken”, aldus de ongeruste ondernemer, die ook wijst op de kosten die hij heeft gemaakt aan zijn betaalprovider. “Iedereen weet dat er in de reisbranche met mega kleine marges wordt gewerkt, dus we hebben een paar ton nodig om te overleven.”

Duitsland

Het voetbalreisbureau verkoopt ook via twee websites reizen op de Duitse markt. “De Duitse consument is echter totaal niet begripvol. Nederlanders reageren 80% sportief, maar de Duitsers blijven schreeuwen om hun geld. Ze willen geen voucher. We hebben al vijf brieven gehad van Duitse advocaten, die extra kosten op de reissom hebben gegooid. Daar word ik best wel bang van. Ergens snap ik ze wel, maar hoe hard ze ook om geld schreeuwen: ik heb geen geld. Alles is voor ze gereserveerd, van de vlucht tot het hotel. De tickets en hotelkamers zijn geboekt op hun naam. Daarbij hebben zij de wedstrijdkaarten al thuis liggen. Alles hebben ze en dan gaan ze zo reageren. Dat is jammer en diep triest.”

