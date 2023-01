Relik & van Hooft gaat verder als Pelikaan Reisbureau Breda

Deel dit artikel

Reisburo Relik & van Hooft heet vanaf nu Pelikaan Reisbureau Breda. Na ruim 80 jaar lang de gerenommeerde naam gedragen te hebben, wordt het reisbureau definitief opgenomen binnen Pelikaan Travel Group, waar het reisbureau al sinds 2017 onderdeel van is. Toch beschikte het al die tijd over een eigen naam en logo.

Met deze naamswijziging heeft het Pelikaan-netwerk van reisbureaus er een gevestigde naam bij, laat het reisbedrijf weten. Zo beschikt Pelikaan Reisbureaus al over meerdere filialen in Zevenbergen, Hillegom en St. Willebrord (franchise). Hier is Pelikaan Reisbureau Breda ook definitief bijgekomen. Bert Thijssen (Commercieel & Operationeel Directeur): “Met deze moderne, meer toegankelijkere naam én bijbehorende huisstijl willen we laten zien dat u echt voor al uw reiswensen bij ons terecht kunt.”

Zelfde team

“Het vertrouwde team van ervaren reisspecialisten blijft onveranderd. Zij kennen de vaste klantengroep als geen ander om hen te adviseren over hun vakantie. Ook het aanbod blijft ongewijzigd. Of u nu voor een zonvakantie, weekendje weg, bijzondere verre reis of een andere op maat samengestelde vakantie gaat, ons team van reisadviseurs helpt u graag met het regelen van een onbezorgde reis.”

Transitie

De naamswijziging brengt ook een aantal veranderingen met zich mee, voornamelijk in de huisstijl en communicatie-uitingen. Het logo van Pelikaan Reisbureaus zal bijvoorbeeld op de reispapieren van de klant te zien zijn, evenals op social media. Ook op de gevel van het pand aan de Wilhelminastraat 30 te Breda is er hard gewerkt om het nieuwe logo mooi te etaleren. “Een nieuw logo op de gevel is niet het enige dat is veranderd. In de maand december werd het reisbureau al voorzien van een nieuw interieur en styling waarbij er een huiselijkere sfeer is gecreëerd, zodat de klanten een warm welkom ervaren. Zo heeft de ontvangstbalie plaatsgemaakt voor een (koffie)bar en zijn er nieuwe inspirerende vakantiebeelden aan de muur te bewonderen.”

Author Sharon Evers