Rutte over vakanties: “Weinig landen die ons willen of waarvan wij het prettig vinden wanneer je er heengaat”

“Ga je naar het buitenland, dan zijn de opties inmiddels wel heel erg beperkt. Er zijn weinig buitenlanden die ons willen hebben of waarvan wij het prettig vinden wanneer je daar heengaat”, dat zei minister-president Mark Rutte vanmiddag tijdens de persconferentie.

“Je kan best op vakantie, maar dan ga je naar die plek toe waar je een huisje of hotelkamer hebt en dan ga je je niet op je vakantieadres eindeloos verplaatsen.” Volgens Rutte is de optelsom van beweging is teveel en houden de mensen in Nederland zich niet goed genoeg aan de anderhalve meter maatregel.

Met het oog op de herfstvakantie hoopt Rutte dat Nederlanders blijven nadenken over het aantal bewegingen dat zij maken. De minister-president liet weten dat hij van het RIVM te horen heeft gekregen dat het aantal bewegingen aan het afnemen is. “Het past natuurlijk bij ons als sociale wezens om ons te verplaatsen, want het is leuk om je te verplaatsen, want dan kom je leuke mensen tegen. Dat kan nu dus even minder door het virus.”

“Doordat iedereen maar reist en beweegt, neemt het risico van besmettingen ook toe”, zo liet burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Ahmed Aboutaleb vandaag nog weten aan RTV Rijnmond weten.

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken attendeert vanmiddag extra op de risico’s die vakantiegangers nemen en op de verantwoordelijkheid die zij dragen. “Reizen naar het buitenland is en blijft een risico”, waarmee BuZa wijst op de kans dat het reisadvies met de dag kan wijzigen. Ook wijst BuZa vakantiegangers erop om zich aan de maatregelen te houden om corona onder controle te krijgen onder het mom #AlleenSamen. “Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres, reis zo min mogelijk.”

Tijdens en na de persconferentie werden de hashtag #blijfthuis trending op Twitter.

