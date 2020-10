Video – Rutte vaag over vakanties: “Kabinet komt met nader advies over vakantiereizen”

VIDEO – “Wij zullen zeer spoedig als kabinet komen met een nader advies over vakantiereizen in de winter en voorjaarsvakantie. Dat kunt u op korte termijn van ons verwachten. Nadere duiding over vakantiereizen in Nederland en zeker ook vakantiereizen naar het buitenland”, dat kunt u binnenkort van ons verwachten”, aldus minister-president Mark Rutte vanavond tijdens het persmoment.

Het was het voor de reissector onheilspellende antwoord op de vraag of Rutte ook had gekeken naar reizen. De journalist die hierover begon tegen Rutte stelde; “Waarschijnlijk heeft het tijdens de eerste golf bijgedragen dat er nauwelijks nog werd gevlogen doordat het vliegverkeer werd beperkt tussen allerlei landen. Is dat nog ter sprake gekomen in uw overleg?”

Bekijk hieronder het fragment, dat begint op het moment dat de vraag aan Rutte wordt gesteld.

“We kijken heel nadrukkelijk naar en heel precies ook naar de kerstvakantie en de wintersport. Daarvoor geldt in algemene zin, voor alle reizen, dat we mensen vragen de reisbewegingen te beperken en voor buitenlandse reizen de reisadviezen van Buitenlandse Zaken te volgen”, aldus Rutte. Meer informatie werd er tijdens het persmoment niet gegeven.

De reactie van Rutte over ‘vakantiereizen’ zorgt voor onrust in de reissector, dat vandaag ook al niet tot de sectoren behoorde die sectorspecifieke steun krijgt. “Die nadere duiding wordt onze nekslag, let maar op”, aldus een reisprofessional. Frank Oostdam (directeur ANVR), die hoopt dat er eind deze week positief nieuws is te melden over de voucherbank schrijft op Twitter: “Dat is nog eens een ongewenste cliffhanger!”

“Het risico van verspreiding via reizen staat eindelijk op de radar. In de zomer hebben we boel uit onze vingers laten glippen. Als we nu met pijnlijke maatregelen het virus weer onder controle hebben, zullen we besmettingen via reizen moeten voorkomen!”, aldus Suzanne Kröger (kamerlid GroenLinks).

