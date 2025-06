Spaanse en Italiaanse reisbureaus kunnen sinds deze week rechtstreeks vluchten boeken bij de Ierse prijsvechter Ryanair. Dat kan via het nieuwe platform Travel Agent Direct (TAD), zonder extra kosten en zonder dat klanten zelf nog iets hoeven te bevestigen.

De Spaanse reisbranchevereniging CEAV noemt het ‘een heel positieve stap’. Voor het eerst kunnen reisbureaus commerciële accounts aanmaken en het volledige vluchtaanbod van Ryanair boeken (op promotietickets na). Ook krijgen zowel het bureau als de reiziger automatisch updates als er iets verandert in de boeking.

Volgens CEAV-voorzitter Carlos Garrido is Ryanair ‘een sleutelspeler met een enorm vliegvolume’ en betekent deze stap een flinke verbetering van de relatie met de lowcostmaatschappij.

Zelf maakt Ryanair ook melding van de lancering op haar LinkedIn-pagina. Daar schrijft de airline:

Maak kennis met…. ‘TAD’

Vandaag officieel gelanceerd: TAD (Travel Agent Direct) is een platform waarmee offline reisbureaus Ryanair-vluchten direct kunnen boeken voor hun klanten.

– Geen tussenpersonen en geen verificatie door de reiziger nodig

– Boeken met zakelijke creditcards

– Zowel de reiziger als het reisbureau ontvangen álle reisupdates

Travel Agent Direct ‘TAD’ – speciaal ontwikkeld voor offline reisbureaus

In Nederland is TAD niet gelanceerd. De airline liet onlangs nog weten al haar vluchten naar Maastricht Airport vanaf 26 oktober 2025 te annuleren vanwege het besluit van de luchthaven om de luchthavenkosten aanzienlijk te verhogen, waardoor Maastricht volgens Ryanair een van de duurste luchthavens van Europa is.