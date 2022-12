Samenwerking DTA en Corendon

Deel dit artikel

Dutch Travel Alliance B.V. (DTA) en Corendon International Travel B.V. hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verkoop van pakketreizen van Corendon. De overeenkomst is tot stand gekomen na meerdere gesprekken tussen de aandeelhouders van DTA en Corendon.

Dit heeft geleid tot deze overeenkomst die een goede basis biedt voor een verdere uitbreiding van de samenwerking. Vandaag zijn de handtekeningen gezet door Steven van der Heijden en Arnoud Meijer in het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp. De DTA-bestuursleden Erik van der Waard, Arjan Dijkshoorn en Jan Nijenhuis waren hierbij eveneens aanwezig.

Samenwerking met reisagenten

De reizen van Corendon worden via een select aantal retailpartners verkocht. Na het faillissement van D-reizen heeft de touroperator wel met een kritische blik de verlenging van bestaande agentuurovereenkomsten bekeken.

“Het past niet in onze strategie om het aantal reisagenten waarmee we samenwerken aanzienlijk te verhogen, maar we zien wel mogelijkheden om de bestaande samenwerking met een aantal partners te verdiepen. DTA verenigt een groep zeer professionele reisagenten en gezamenlijk zien we kansen en kunnen we met een overkoepelende deal nog betere sturing geven aan de verkoop van onze reizen” aldus Steven van der Heijden, CEO van Corendon.

Erik van der Waard Voorzitter DTA: “We verheugen ons op een succesvolle en lange termijn samenwerking met Corendon waarmee we een uitstekende match hebben op het gebied van wederzijds ondernemerschap. Daar gaan we invulling aan geven door te werken aan gezamenlijke sturing van omzet en marge. Met de huidige samenstelling van de DTA-aandeelhouders hebben we een uitstekende mix van omzet uit de fysieke kantoren, mobiele reisagenten en online verkoop.”

Beluister hieronder de podcast die Travelpro vorige week opnam met Steven van der Heijden, waarin hij het onder andere heeft over de samenwerking met de retail.



Author Arjen Lutgendorff