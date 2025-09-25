Schiphol gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in het kort geding tegen de Stichting Vrienden van XR.



Deze zaak richt zich op de toegangsverboden die eerder dit jaar zijn opgelegd vanwege het ongeoorloofd betreden van het beveiligd gebied op de luchthaven. Dat heeft Schiphol donderdag bekendgemaakt.



‘Voor Schiphol staat de veiligheid van reizigers en medewerkers absoluut voorop. Demonstreren mag, en daar zijn op de luchthaven ook aangewezen locaties voor. Maar acties in het beperkt toegankelijke en beschermde gebied zijn niet alleen ontwrichtend voor de operatie, ze zijn ronduit gevaarlijk’, zegt de luchthaven.



‘Het risico gaat verder dan overlast of vertraging. Ongeautoriseerde acties bieden ruimte voor misbruik door kwaadwillenden. Juist daarom moeten luchthavens wereldwijd, inclusief Schiphol, de strengste internationale veiligheidsregels en procedures volgen.’



Met het hoger beroep wil Schiphol de noodzaak onderstrepen dat streng wordt toegezien op de beperkte toegankelijkheid van het beveiligde gebied. Alleen personen met een geldige reden (reizen of werk) mogen toegang krijgen. Daarnaast wil Schiphol duidelijk maken dat er een sanctie kan worden opgelegd wanneer iemand zich ongeoorloofd toegang verschaft of daartoe een poging doet, juist ter waarborging van de veiligheid op de luchthaven.



‘Alleen zo kunnen we onze verantwoordelijkheid waarmaken: zorgen voor een veilige en goed functionerende luchthaven, waar de veiligheid van passagiers, medewerkers en vliegoperaties nooit ter discussie staat.’ (Foto Schiphol).

