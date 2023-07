Schiphol kondigt aan dat er morgen vluchten worden geannuleerd en dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen.

De annuleringen en vertragingen worden morgenochtend veroorzaakt door een combinatie van harde windstoten, regen en slecht zicht tussen ongeveer 09.00 uur en 11.00 uur. De hevige weersomstandigheden maken het voor vliegtuigen onmogelijk om te landen op de luchthaven. Hierdoor zullen zowel aankomende als vertrekkende vluchten worden geannuleerd of vertraagd.

Herplanning

Op dit moment is het aantal vluchten dat hierdoor wordt getroffen nog niet exact bekend. Dit is afhankelijk van de herplanning van luchtvaartmaatschappijen en de actuele weersomstandigheden op de dag zelf.

Blijf op de hoogte

Om op de hoogte te blijven van de meest recente informatie, raadt Schiphol reizigers aan om de Schiphol-app en schiphol.nl in de gaten te houden. In geval van annuleringen of vertragingen kunnen reizigers contact opnemen met hun betreffende luchtvaartmaatschappij.

Niet veilig genoeg

Normaal gesproken kunnen vliegtuigen met een westenwind landen op de Oostbaan en de Buitenveldertbaan. Echter, vanwege de combinatie van harde windstoten, regen en slecht zicht is de Oostbaan niet veilig genoeg om te gebruiken. Daarnaast is de Buitenveldertbaan momenteel gesloten vanwege onderhoud. Zelfs als de Buitenveldertbaan beschikbaar zou zijn geweest, zou het merendeel van de landingen nog steeds niet mogelijk zijn vanwege de slechte weersomstandigheden. Schiphol betreurt ten zeerste de hinder die de combinatie van weersomstandigheden en baanonderhoud met zich meebrengt voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen.

Bekijk hier de actuele vertrek– en aankomsttijden.