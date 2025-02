Met een nieuwe update van de Schiphol-website en -app krijgen reizigers vanaf nu realtime inzicht in hun tijdsverloop op de luchthaven na landing.

“Door actuele loop- en wachttijden slim te combineren, bieden we een helder en betrouwbaar overzicht van de reis door de terminal – vanaf de landing, naar de bagageband tot het moment van vertrek van de luchthaven’, aldus de luchthaven.

Wachttijd

Voor reizigers zonder ruimbagage wordt direct de verwachte looptijd en eventuele wachttijd bij de paspoortcontrole van Koninklijke Marechaussee weergegeven. Voor reizigers mét ruimbagage wordt de totale exit-tijd bepaald door de langste wachttijd: die bij de bagageband of bij de paspoortcontrole. “Hierdoor weten reizigers wanneer ze met hun koffer in de hand buiten staan of welke trein goed aansluit op het vervolg van hun reis. Ook voor ophalers is deze nieuwe feature fijn, door de pagina of app te raadplegen weten zij precies wanneer ze iemand kunnen verwachten.”

Informatievoorziening

“Met deze innovatie zetten we een belangrijke stap in het verbeteren van de informatievoorziening. Uit onderzoeken die Schiphol doet onder passagiers blijkt dat het – zeker ook voor aankomende reizigers – als erg prettig ervaren wordt om inzicht te hebben in de eventuele loop- en wachttijden op de luchthaven. Dankzij de integratie van de recent ontwikkelde bagage-wachttijdvoorspellingen en looptijden berekent het model nauwkeurig de totale tijd op de luchthaven na landing. Dat is niet alleen fijn voor reizigers maar ook voor de ophalers”, aldus Sander van Tienhoven (Product Owner Royal Schiphol Group).

Data

Schiphol heeft een zelflerend datamodel ontwikkeld dat gebruikmaakt van dertien verschillende databronnen om de bagagewachttijd en de paspoortcontrole te voorspellen. Door de looptijden en verwachte wachttijden bij de bagageband en eventueel de paspoortcontrole vanaf nu samen te voegen krijgen reizigers een compleet overzicht van hun tijd op Schiphol.