Schut (ANVR): “Dien extra kosten in ieder geval bij Transavia in”

Deel dit artikel

Walter Schut (ANVR) laat desgevraagd weten dat reisorganisatoren die met extra kosten worden opgezadeld door de last minute annuleringen van Transavia deze moeten indienen bij de luchtvaartmaatschappij. “De airline is aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle ellende.”

Transavia kwam onlangs met het nieuws dat het ad-hoc te maken had gekregen met het uitvallen/niet beschikbaar hebben van toestellen. Ook vandaag werden er last minute vluchten uit het schema gehaald.

“Klant aan hun lot overlaten vind ik echt niet kunnen. De last minute annuleringen van vluchten door Transavia geeft bij reizigers, maar ook bij touroperators en retailers enorme problemen. Klanten staan op bestemmingen en kunnen niet terug. In Barcelona is zo’n probleem echter iets makkelijker op te lossen dan wanneer je klanten hebt staan in Reykjavik bijvoorbeeld.”

Schut laat weten dat de ANVR vorige week nog spoedoverleg heeft gehad met Transavia. “De branche wil Transavia helpen, maar Transavia schuift de sector alleen maar extra administratieve rompslomp in de maag. Ze willen niet mee in de oplossingen die we hebben aangedragen.”

Op de vraag wat reisorganisatoren met de extra kosten moeten doen, laat Schut weten: “Reisorganisatoren veroorzaken de schade niet, het is Transavia die de schade en ellende veroorzaakt. Bereken je schade en ga hierover met Transavia het gesprek aan. Het is immers een behoorlijke kostenpost voor reisorganisatoren van duizenden en duizenden euro’s.”

“Het hangt uiteraard af van de gemaakte afspraken, maar dien extra kosten in ieder geval bij de airline in. Als Transavia die extra kosten niet wil vergoeden, dan is dat iets om in de toekomst rekening mee te houden wanneer je Transavia boekt”, aldus Schut.

Schut benadrukt dat er ook vorig jaar problemen waren bij Transavia, maar dat de problemen op dit moment extra vervelend zijn omdat ze plaatsvinden op het moment dat de meivakantie in volle gang is. “Alle vluchten zitten vol, maar ook de hotels zitten tot de nok gevuld. Voor touroperators zijn er (bijna) geen alternatieven. We krijgen berichten van touroperators die uren aan het bellen zijn om klanten toch op weg te krijgen of onderdak te bieden.”

Consument die een pakketreis hebben geboekt met Transavia-vlucht moeten volgens Schut aankloppen bij de reisorganisator. “Touroperators zullen zo goed mogelijk proberen de problemen op te lossen. Maar consumenten moeten er rekening mee houden dat het in sommige gevallen niet (direct) is op te lossen, omdat vluchten en accommodaties al zo vol zitten en veel Transavia-annuleringen minder dan een dag van tevoren doorkomen. Dan heb je ook als touroperator een bijna onmogelijk probleem om dit op te lossen.”

Auteur Arjen Lutgendorff