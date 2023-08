Seabourn, aanbieder van luxe cruises en expeditiereizen, heeft vandaag haar tweede expeditieschip, Seabourn Pursuit, in ontvangst genomen tijdens een officiële overdrachtsceremonie in de T. Mariotti-scheepswerf in Genua, Italië. De Seabourn Pursuit is het tweede special gebouwde high-end expeditieschip van de rederij.

‘Namens de hele Seabourn-familie ben ik vereerd dit ongelooflijke moment te mogen delen, waarbij we Seabourn Pursuit, ons zeer verwachte tweede ultra-luxe expeditie-schip, verwelkomen in onze vloot,” zei Natalya Leahy, CO van Seabourn. ‘Met hoogwaardig vakmanschap van het Mariotti-team, overvloedige ruimte en de adembenemende stijl van Tihany Design, tilt Seabourn Pursuit de lat voor ultra-luxe expeditiereizen naar een hoger niveau. We zijn dankbaar voor Mariotti en Tihany Design voor hun expertise bij het vormgeven en realiseren van onze droom voor onze gasten.’

Buitengewone ervaringen

Leahy voegde eraan toe dat het ultramoderne schip Seabourn Pursuit de perfecte combinatie biedt van luxe en expeditie. ‘Seabourn Pursuit biedt het beste van beide werelden: onze bekende kenmerkende luxe en elegantie gecombineerd met de wereld van verkenning en avontuur. Het schip is meesterlijk ontworpen voor onze gasten; buitengewone mensen die op zoek zijn naar buitengewone ervaringen. Onze gasten zullen zich tegoed doen aan de ultra-luxe stijl van Seabourn en genieten van onze intuïtieve, persoonlijke service, terwijl het schip hen naar adembenemende bestemmingen over de hele wereld brengt die slechts weinigen in hun leven zullen bezoeken.’

PC6 Polar Class

Seabourn Pursuit biedt volgens de rederij dezelfde luxe ‘jachtachtige’ ervaring op een klein schip die de reizigers van Seabourn kennen, met een breed scala aan expeditie-activiteiten, geleid door een team van 24 experts waaronder wetenschappers, geleerden, natuurliefhebbers en meer. Het schip is ontworpen voor afgelegen en uiteenlopende omgevingen PC6 Polar Class-normen, waardoor het wereldwijd kan worden ingezet. De Pursuit bevat onder andere binnen- en buitenruimtes voor gasten met bijna 270-graden uitzicht, acht eetgelegenheden met gastronomische gerechten, en een 4K GSS Cineflex Camera gemonteerd op de mast, in staat om beelden van mijlen ver op monitoren door het hele schip en in gastensuites te tonen.

Planning

Het schip staat gepland om op 12 augustus 2023 uit te varen en zal vijf reizen maken in de Middellandse Zee, voordat het aan twee overtochten over de Atlantische Oceaan en door het Caribisch gebied begint. Op 10 oktober 2023 zal het schip aankomen in Barbados om haar expeditiereizen te beginnen en gasten tot eind maart 2024 naar de kust van Zuid-Amerika, de Amazone en Antarctica te brengen.

Na haar inaugurele Antarctische seizoen zal de Seabourn Pursuit tussen maart en oktober 2024 de Australische Kimberley-regio aandoen, en later Papua Nieuw-Guinea, West-Papoea, Indonesië en de stille Oceaan tussen Chili en Melanesië bezoeken.