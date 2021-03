SGR: Reisvoucher? Maak je niet ongerust, garantie blijft!

‘Op dit moment wacht de overheid nog op groen licht van de Europese Commissie om het Voucherfonds te mogen financieren. Dat kan nog even duren, maar jouw garantie op de Reisvoucher verloopt echt niet. Als je binnen twee maanden na afloop van de twaalf-maanden-termijn nog geen terugbetaling hebt ontvangen, claim dan je Reisvoucher binnen die twee maanden via www.sgr.nl/claimjevoucher (deze webpagina is vanaf 17 maart beschikbaar)’, dat schrijft SGR op haar website.

16 Maart 2021 is het precies één jaar geleden dat de eerste Reisvouchers met SGR-garantie zijn uitgegeven door SGR-deelnemers. Ondanks dat corona de wereld nog steeds in haar greep heeft, is het tijd om deze ‘Reisvoucher(s)’ om te wisselen. Deze vouchers met SGR-garantie worden voor reizen, geboekt in 2021 en daarna als gevolg van de coronacrisis geannuleerd, niet meer uitgegeven!

De reisonderneming van wie jij de Reisvoucher eerder hebt ontvangen, kan je binnen de terugbetalingstermijn van twaalf maanden na uitgifte van de voucher twee keuzes geven:

1. Jij boekt met je Reisvoucher binnen 2 maanden na vervaldatum van de Reisvoucher een nieuwe reis bij jouw reisonderneming voor later in het jaar (je boeking blijft dan onder garantie vallen van SGR), óf

2. De reisonderneming betaalt jou binnen de terugbetalingstermijn je voucherwaarde ‘in geld’ terug.

Heb je gekozen voor optie 2 en heb je binnen de betalingstermijn van twaalf maanden nog geen terugbetaling van je reisonderneming ontvangen?

Maak je niet ongerust!

Kijk op je Reisvoucher welke vervaldatum staat vermeld. Neem na de vervaldatum contact op met je reisonderneming om te vragen wanneer je de betaling mag verwachten. Wacht rustig nog een paar weken voordat je een claim bij SGR indient; je hebt nog even de tijd.

De meeste reisondernemingen willen namelijk gebruikmaken van het Voucherfonds. En op dit moment wacht de overheid nog op groen licht van de Europese Commissie om het Voucherfonds te mogen financieren. Dat kan nog even duren, maar jouw garantie op de Reisvoucher verloopt echt niet.

Als je binnen twee maanden na afloop van de twaalf-maanden-termijn nog geen terugbetaling hebt ontvangen, claim dan je Reisvoucher binnen die twee maanden via www.sgr.nl/claimjevoucher. (Deze webpagina is vanaf 17 maart beschikbaar)

In die twee maanden en nadat je je claim hebt ingediend, blijft jouw voucher gewoon onder SGR-garantie vallen. Maar claim pas na de vervaldatum op je voucher; dus niet te vroeg want die kunnen niet in behandeling worden genomen door SGR.

Claim ingediend, wat nu?

Als jij je claim hebt ingediend, zal SGR eerst met de reisonderneming overleggen of er sprake is van financieel onvermogen, want alleen als het gaat om een faillissement mag SGR de voucher terugbetalen. Is dat niet het geval dan ontvang je alsnog je geld van de reisonderneming. Is dat wel het geval dan ontvang je bericht van SGR hoe je je geld terug kan krijgen van SGR.

Maar, je voucher houdt de garantie en je ontvangt je geld zeker terug!

