SGR en Staat door D-rt en DTRU voor rechter gesleept om Voucherfonds

D-rt en DTRU vinden dat zij achtergesteld worden bij de toekenning van overheidssteun via het Voucherfonds en willen hun gelijk halen door naar de rechter te stappen. Dinsdagochtend dient de zaak in de rechtbank van Rotterdam.

Het geschil is vrijdag jl. via een brief kenbaar gemaakt bij het ministerie van Economische Zaken. D-rt topman Jan Henne De Dijn heeft aan het Financieel Dagblad laten weten van mening te zijn dat zijn bedrijf miljoenen te weinig herfinanciering krijgt met liquiditeitsproblemen tot gevolg. ‘Als er niets gebeurt, dan krijg je een kettingreactie die de hele branche raakt. We moeten dit oplossen.’ Er wordt nog op goedkeuring van het Voucherfonds gewacht vanuit Brussel.

