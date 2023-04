“Situatie Transavia schandalig, voelen zij zich verantwoordelijk voor de nevenschade?”

Deel dit artikel

“Het is een schande wat er gebeurt bij Transavia! Ik vraag mij af of zij zich verantwoordelijk voelen voor de nevenschade. Vroeger had je nog meerdere airlines, maar tegenwoordig is Transavia als een aorta voor Nederlandse reisbedrijven. Je moet weer met ze aan tafel voor stoelen”, aldus Erik van der Waard (CEO/eigenaar Internoord Travel Group BV.) over de vele annuleringen bij de luchtvaartmaatschappij.

De verhalen over de annuleringen bij Transavia zijn al weken het gesprek van de dag met de meest frustrerende voorbeelden. Groepsreizen waarvan op het moment van inchecken de vlucht wordt geannuleerd.

Ook Van der Waard had deze week te maken met een groepsreis voor twintig man die hij moest annuleren. “Als manager deel ik mijn frustratie, maar mijn collega’s in de winkels die doen het frustrerende werk, voor hen heb ik zoveel respect. Het is een groot drama.”

“De annuleringen komen zó kort van tevoren! Mensen staan letterlijk al met de koffer in de hand klaar of zijn al voor een deel ingecheckt. Als je het nou twee weken van tevoren te horen krijgt, dan is er misschien nog iets te regelen. We hebben letterlijk situaties dat mensen met de helft van de familie door de incheck zijn en de andere helft nog niet”, aldus Van der Waard.

Hij wijst erop dat retailers wederom worden geconfronteerd met vele uren extra werk, frustratie en onbetaalde verplichte dienstverlening. “Om maar te zwijgen over bedrijven als TUI, Corendon en de Jong Intra die gesegmenteerd met Transavia vliegen.”

Het frustreert Van der Waard vooral dat de sector er niks tegen kan beginnen. “Ik begrijp het volkomen dat je er als airline niks tegen kunt doen wanneer een wiel van het vliegtuig kapot is of wanneer de piloot zich ziek meldt, maar het lijkt wel steeds normaler te worden dat de sector alle problematiek die de chaos bij Transavia veroorzaakt kosteloos verwerkt.

Van der Waard laat weten dat het terugkrijgen van de ticketkosten bij Transavia over het algemeen goed is geregeld. “Maar het is de vraag in hoeverre Transavia zich verantwoordelijk voelt of verantwoordelijk is voor de nevenschade.”

Auteur Arjen Lutgendorff