Skischaamte… Is het in tijden van klimaatverandering nog wel verantwoord om uren in de auto te zitten voor een paar dagen wintersport?

‘Kunnen we nog zonder schaamte op wintersport?’ en Moet je je schamen voor je skivakantie?’ zijn de centrale vragen in het EO-programma ‘Dit is de Kwestie’. Het programma is vanavond te zien van 21.00 tot 21.30 uur op NPO 2.

Niet goed voor het milieu

Op haar website schrijft de omroep dat skischaamte een rol kan gaan spelen bij skiliefhebbers die in de Alpenlanden met eigen ogen zien wat de opwarming van de aarde doet. “Skischaamte kan dan een rol gaan spelen: het gevoel dat je krijgt als je beseft dat je skivakantie misschien niet zo goed is voor het milieu. Steeds meer mensen beginnen zich zorgen te maken over de impact van hun reizen naar de bergen. Het idee om ver weg te reizen voor een paar dagen plezier in de sneeuw voelt soms niet goed vanwege de schade die het aan het milieu kan veroorzaken.”

Wel of niet schamen?

Onder andere ecoloog Patrick Jansen van de Wageningen Universiteit komt over skischaamte aan het woord als een van de personen die vindt dat wintersporters zich moeten schamen. Volgens Arjen de Graaf, directeur van de Nederlandse Ski Vereniging, is het niet nodig om last van skischaamte te hebben…