Door klimaatverandering dreigt er in de toekomst een sneeuwtekort in de helft van de Europese skigebieden. Dat blijkt uit een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change waarin onderzoekers schrijven over de klimaatverandering en de skigebieden.



Het sneeuwtekort kan volgens de onderzoekers invloed hebben op het wintertoerisme, waarvan veel skioorden afhankelijk zijn. Om toeristen te blijven trekken, moeten skigebieden zich verdiepen in andere mogelijkheden van toerisme en ook andere vormen van recreatie aanbieden, zowel in de zomer als in de winter. Hierdoor kunnen sommige infrastructuren, zoals de overvloed aan liften, overbodig of zelfs hinderlijk worden voor zomertoeristen.

Verschuiven

Daarnaast moeten toeristen hun vakantieverwachtingen bijstellen, waarbij de nadruk meer komt te liggen op bergvakanties in plaats van puur wintersport. Er zijn al tekenen van deze verschuiving zichtbaar, met skigebieden die zich meer profileren als berggebieden en bijvoorbeeld mountainbike-verhuur aanbieden.

Skiën op groene berg

Lagere skigebieden gebruiken reeds sneeuwkanonnen om het sneeuwtekort tegen te gaan, maar dit is slechts een tijdelijke oplossing. Bovendien is skiën op een groene berg minder aantrekkelijk voor veel toeristen. Ondanks deze veranderingen gelooft men dat skiën in sneeuwzekere gebieden nog steeds mogelijk is in de nabije toekomst. Echter, als de wereldwijde temperatuur meer stijgt dan de in het klimaatakkoord gestelde twee graden, bestaat het risico dat alle Europese skigebieden verdwijnen.