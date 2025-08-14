In juli 2025 reisden er bijna 6,6 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Daarvan reisden 4,2 miljoen passagiers direct van of naar Schiphol.

4,7 miljoen passagiers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa. 1,8 miljoen van of naar een intercontinentale bestemming buiten Europa. Spanje was de meest populaire bestemming voor lokaal vertrekkende passagiers. Gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Griekenland de Verenigde Staten en Italië.

Vluchten

Het aantal vluchten van en naar Schiphol was 43.320 in juli 2025. Dat is een stijging van 2% vergeleken met 2024. 35.294 vluchten gingen van en naar Europese bestemmingen, 8.026 naar intercontinentale bestemmingen.