Steeds meer Nederlanders ontdekken Dubai (+74%)

Dubai ontving in 2022 14,36 miljoen internationale overnachtende bezoekers, een groei van 97 procent op jaarbasis ten opzichte van de 7,28 miljoen toeristen die in 2021 aankwamen*. Nederland heeft een plek in de top 20 belangrijkste bronmarkten voor Dubai bemachtigd. In 2022 reisden maar liefst 155.000 Nederlandse bezoekers naar de stad af. Een percentagegroei van 74% ten opzichte van 2021.

HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kroonprins van Dubai en Voorzitter van de Uitvoerende Raad van Dubai: ”De opmerkelijke stijging van internationale bezoeken in 2022 ondersteunt de ambitieuze doelstelling van de Dubai Economic Agenda D33 om de omvang van de economie van het emiraat tegen 2033 te verdubbelen. De toerisme- en reissector draagt hier aanzienlijk aan bij.”

Nummer één wereldwijde bestemming

De bestemming nadert ook zijn pre-pandemische bezoekersaantal, in 2019 ontving Dubai in totaal 16,73 miljoen bezoekers. De populariteit van de emiraat werd dan ook bestempeld door de Tripadvisor Travellers’ Choice Awards. In 2023 heeft Dubai voor het tweede achtereenvolgende jaar de prijs voor nummer 1 wereldwijde bestemming mogen ontvangen. Slechts de tweede stad in de geschiedenis om deze prestatie te bereiken. Uit de meest recente gegevens van de Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO) blijkt dat het wereldwijde toeristenverkeer in 2022, 37 procent lager ligt dan in 2019. Dubai overtrof zowel de wereldwijde als de regionale barometers van herstel met bezoekers aan de stad in 2022 die 86 procent van het pre-pandemische niveau bereikten. HE Helal Saeed Almarri, Director General, Dubai’s Department of Economy and Tourism (DET): “Als snelst groeiende stad in het Midden-Oosten is de voortdurende groei van Dubai mogelijk gemaakt door de niet-aflatende steun van onze belanghebbenden en partners. Daarnaast hebben een reeks strategische investeringen en federale beleidshervormingen geleid tot een gestage instroom van wereldwijde ondernemers, talent, investeerders en zakenreizigers en vakantiegangers.”

Belangrijkste markten

De sterke prestatie in 2022 wordt gekenmerkt door een aantal opmerkelijke pieken in de traditioneel belangrijkste markten van Dubai en sterke groei in opkomende markten. Vanuit regionaal perspectief hadden West-Europa en de GCC-regio’s elk een aandeel van 21 procent van de aankomsten. Met name in de GGC-regio is het aandeel in aankomsten exponentieel gestegen van 13 procent in 2021, naar 21 procent vorig jaar. Zuid-Azië droeg 17 procent bij aan de totale volumes, terwijl de MENA-regio 12 procent bijdroeg. Amerika was goed voor zeven procent van de aankomsten, terwijl de regio’s Noord-Azië, Zuidoost-Azië en Afrika elk vijf procent bijdroegen en Australië twee procent.

Groei in hotelsector

De hotelsector van Dubai, die nog steeds een integraal onderdeel is van de bestemmingsbelofte van het emiraat en de algehele groei van de toeristenindustrie, bleef sterk presteren in alle opzichten. De gemiddelde bezettingsgraad voor de hotelsector bedroeg in 2022 73 procent, een van de hoogste ter wereld, en een stijging van 67 procent ten opzichte van 2021. Het cijfer ligt net onder de 75 procent bezettingsgraad in de pre-pandemische periode van 2019. De hoge bezettingsgraad is bijzonder opmerkelijk omdat deze werd bereikt ondanks een toename van het kameraanbod met 16 procent in 2022 ten opzichte van 2019. De hotelinventaris van Dubai bestond eind december 2022 uit 146.496 kamers in 804 hotelvestigingen, vergeleken met 126.120 beschikbare kamers eind december 2019 in 741 vestigingen.

Jaar van de duurzaamheid

Gedurende 2022 werkte Dubai onophoudelijk om de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad te bereiken, onder leiding van Dubai Sustainable Tourism (DST), een initiatief om de stad te profileren als toonaangevende duurzame bestemming. DST heeft stappen ondernomen om bij te dragen aan de bredere doelstellingen op het gebied van schone energie en de United Nations Sustainable Development Goals 2030, net zoals de Net Zero 2050-strategie van de VAE. Nu 2023 is uitgeroepen tot het jaar van de duurzaamheid van de VAE, en Expo City Dubai host is van COP28, de VN-conferentie over klimaatverandering, zal dit jaar cruciaal zijn voor het bevorderen van Dubai’s visie om duurzaamheid te verbeteren.

Initiatieven om groei te stimuleren

In 2022 werden een aantal nieuwe attracties en initiatieven gelanceerd. Deze omvatten de onthulling van het Museum of the Future, het nieuwe iconische oriëntatiepunt van Dubai dat toegang biedt tot een toekomstige wereld. Daarnaast onthulde Dubai ook Expo City, de dynamische nalatenschap van Expo 2020, een innovatieve en mensgerichte visie op de toekomst, en Atlantis The Royal, een mega resort op Palm Jumeirah. Dubai blijft ook sterke regelgevingsinitiatieven onthullen om de versnelde groei van de toeristische sector te bevorderen. Waaronder probleemloze toegangsprocedures voor zakenreizigers en vakantiegangers die de toegang tot het emiraat stroomlijnen door een langdurig betrokkenheid met de stad aan te gaan. Deze omvatten het toeristenvisum voor 60 dagen dat sinds september 2022 beschikbaar is en het vijfjarig meervoudig inreisvisum voor werknemers van multinationale ondernemingen, naast de Golden Visa, Virtual Working en Retire in Dubai programma’s.

* Volgens de laatste gegevens die door Dubai’s Department of Economy and Tourism (DET) zijn gepubliceerd.

Auteur Sharon Evers