Suriname: Nederlanders hebben geen visum meer nodig, wel e-toeristenkaart

Deel dit artikel

Vanaf 1 juli 2022 hoeven Nederlanders geen visum meer te hebben voor het reizen naar Suriname. Wel moeten Nederlanders voor vertrek naar Suriname een e-toeristenkaart kopen.

De e-toeristenkaart kost 25 euro of 25 US dollar. De e-toeristenkaart moet online worden gekocht. Download de e-toeristenkaart voor vertrek en neem deze mee naar Suriname. Meer informatie hierover is ook te vinden op de website van het Surinaamse consulaat-generaal in Amsterdam.

Bekijk hier wat je nog meer nodig hebt om te reizen naar Suriname.

Author Arjen Lutgendorff